Де не можна зберігати яйця в холодильнику: помиляються майже всі

Яйця / © Associated Press

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У холодильнику категорично не можна зберігати яйця на дверцятах, оскільки постійні перепади температури під час відкриття сприяють швидкому псуванню та розмноженню бактерій.

Про це пише видання Express.

Шеф-кухар Дін Харпер вважає, що охолодження залишається найкращим варіантом, якщо йдеться про збереження якості продукту.

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«В ідеалі яйця повинні зберігатися в холодильнику, щоб вони підтримували постійну температуру і довше залишалися свіжими. Ми рекомендуємо дотримуватись порад виробника та уникати зберігання яєць у місцях, де вони можуть бути піддані перепадам температури», — зазначив він.

Де не варто зберігати яйця:

Дверцята холодильника: найтепліше місце з коливаннями температури від +10°C до +15°C.

Оригінальна упаковка: краще в пластиковому лотку для захисту від запахів і вологи.

Полиці поруч із м’ясом/рибою: заборонено, щоб уникнути перехресного забруднення

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Важлива порада: не мийте яйця перед тим як покласти в холодильник — це руйнує природну захисну плівку, що призводить до швидшого псування.

Раніше експерт пояснив, які продукти не можна класти до холодильника. Більше про це читайте у новині.

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