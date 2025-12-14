Де не можна зберігати картоплю взимку: запам’ятайте ці місця

Картопля / © Associated Press

Картопля зберігатиметься всю зиму без гниття, якщо дотримуватися кількох основних правил.

Основна рекомендація: не варто тримати картоплю у сонячному місці. Адже прямий доступ до сонячного світла може призвести до позеленіння картоплі та утворення соланіну, отруйної речовини. У такому випадку картопля стане небезпечною для вживання.

Слід також уникати зберігання картоплі поблизу джерел тепла, наприклад, біля плит або радіаторів.

Де найкраще зберігати картоплю

Для того, щоб картопля не проростала та не гнила, для неї потрібно створити ідеальні умови.

Важливо — картопля, потребує гарної вентиляції, тому уникайте використання герметичних контейнерів.

Овоч краще зберігати в льоху з температурою 4-6 градусів, попередньо обробивши сховище сумішшю солі, вапна, мідного купоросу та води.

Інші варіанти зберігання включають використання дерев’яного ящика на балконі або паперових пакетів у холодильнику, але останній варіант може вплинути на смак картоплі через перетворення крохмалю на цукор.

Не менш важливий крок перед закладанням картоплі — потрібно перебрати її та викинути хворі та пошкоджені бульби. Саме вони стануть джерелом інфекції та гниття овочів.

