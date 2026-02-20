- Дата публікації
Де не слід ставити Wi-Fi роутер: місця, які погіршують сигнал
Навіть найдорожчий роутер працюватиме погано, якщо поставити його біля акваріума чи мікрохвильовки.
Якість домашнього Інтернету часто залежить не від провайдера, а від розташування обладнання. Побутові предмети та меблі можуть «вбивати» ваш сигнал Wi-Fi.
Про це пише ITsider.
Невдале розміщення Wi-Fi-роутера може послаблювати сигнал, створювати перешкоди та навіть становити потенційні ризики. Ось найпоширеніші помилки, яких варто уникати.
Метал і дзеркальні поверхні
Метал і дзеркала здатні відбивати радіохвилі, через що покриття стає нерівномірним. Якщо поруч стоїть шафа з металевими деталями або велике дзеркало, сигнал може втрачати силу, а швидкість — падати. Найкраще рішення — ставити роутер у відкритому місці без відбивних поверхонь поблизу.
Вода та акваріуми
Вода не відбиває, а поглинає сигнал. Тому акваріуми, декоративні фонтани чи навіть великі вази з водою можуть помітно погіршувати якість Wi-Fi. До того ж є ризик пошкодження пристрою, якщо на нього потрапить волога. Роутер варто тримати подалі від будь-яких джерел рідини.
Побутова техніка
Телевізори, мікрохвильовки, холодильники та інші електроприлади створюють електромагнітні перешкоди. Часто вони працюють на близьких частотах, що заважає бездротовому сигналу. Якщо роутер підтримує діапазони 2,4 і 5 ГГц, можна переключитися на менш завантажений, але найкраще — розмістити пристрій подалі від великої техніки.
Закриті шафи та меблі
Ховати роутер у шафі або за масивними предметами — поширена помилка. Дверцята, полиці, книги й великі меблі частково блокують сигнал і погіршують покриття. Оптимально встановити пристрій у відкритому просторі, бажано ближче до центру житла.
Поруч із ліжком
Деякі експерти радять не ставити роутер біля місця сну. Хоча переконливих доказів шкоди Wi-Fi для здоров’я немає, це питання досі обговорюється. Якщо є можливість, краще розмістити його на певній відстані від ліжка або поза спальнею.
Один роутер для великої площі
Навіть правильно встановлений пристрій може не покривати велику квартиру чи будинок понад 70 м². У таких випадках у віддалених кімнатах сигнал буде слабким. Вирішенням може стати репітер або Mesh-система, що розширює зону покриття без втрати якості.
Правильне розташування Wi-Fi роутера — простий і безкоштовний спосіб покращити Інтернет. Достатньо уникати типових помилок і забезпечити пристрою відкритий простір без перешкод.
До слова, вимкнення роутера на ніч не економить електроенергію, адже сучасні пристрої споживають лише 10-12 Вт і розраховані на цілодобову роботу. Побоювання щодо шкідливого випромінювання — міф: його рівень нижчий, ніж у фена. Нагрівання корпусу є нормою, якщо пристрій має доступ до повітря і не стоїть під сонцем. Постійне клацання кнопкою живлення лише шкодить мікросхемам через перепади напруги, прискорюючи зношування. Вимикати девайс варто лише у разі сильного перегрівання або тривалого від’їзду.