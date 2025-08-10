Де поставити грошове дерево, щоб воно притягувало багатство у ваш дім: найкращі місця

Де поставити товстянку, щоб завжди були гроші / © Freepik

Чому товстянку пов’язують із достатком

Соковиті круглі листочки нагадують дрібні монети, що й зробило грошове дерево символом заможності у багатьох країнах. За східними традиціями вважається, що ця рослина накопичує позитивну енергію та допомагає зберігати фінансову стабільність. Її часто дарують на новосілля чи відкриття бізнесу як побажання процвітання. Про це пише ресурс radioclub.ua.

Найкращі місця для грошового дерева

Щоб рослина приносила успіх, їй потрібно підібрати правильне місце.

Південно-східне вікно — у східній культурі ця зона відповідає за гроші. Тут багато ранкового світла, що стимулює зростання, а отже збільшення фінансів.

Робочий кабінет чи стіл — асоціація «робота=дохід» працює навіть на підсвідомому рівні. До того ж, у такому місці про рослину легше пам’ятати та доглядати.

Вітальня — ідеальне місце, де циркулює родинна енергія. Ставте у світлий куток, але не біля дверей, щоб уникнути енергетичних втрат.

Кухня. Якщо є освітлене місце, товстянка там добре почуватиметься. Головне, не ставити її поруч із плитою чи духовкою.

Передпокій. Грошове дерево тут зустрічатиме фінансові потоки. Але у темному та холодному місці рослина швидко втратить свої сили, тому вибирайте освітлений куточок.

Як посилити грошову енергію