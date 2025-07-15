Де потрібно зберігати соус і спеції на кухні: чому дверцята холодильника не підходять

Де правильно зберігати спеції і соуси на кухні / © unsplash.com

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Соуси, приправи та ліки потребують стабільних умов. А тому на кухні для них є набагато кращі місця.

Насамперед, можна поглянути на бічну стінку кухонної шафи. Зазвичай тут нічого не зберігають, але баночки зі спеціями можуть знайти на ній своє місце.

Якщо наклеїти магнітні смужки, то можна зберігати на них невеликі і неважкі металеві ємності. Наприклад, від чаю чи дитячої суміші. Сюди ідеально пересипати ті спеції, які ви використовуєте на кухні найчастіше (сіль, перець).

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Також сьогодні в магазинах можна знайти такі собі магнітні кишеньки, які також можна прикріпити до бічної стінки шафи. В них зручно вставляти баночки з соусами, медом, джемом, паковання з розпушувачем, сухими дріжджами тощо.

Ще один цікавий варіант: магнітні гачки. На них ви можете розвісити мірні ложки, ножиці, вінчик тощо.

Головні переваги такої організації полягають в тому, що все розташоване в одному місці, на відстані витягнутої руки від основної зони приготування їжі. Водночас всі баночки та ємності захищені від пилу, світла, перепаду температури.