Де смачно поїсти під час подорожей: головні правила вибору ресторану

Для більшості туристів одна з головних принад подорожей — знайомство з місцевою кухнею. Водночас чимало мандрівників ризикують натрапити на заклади, де пропонують завищені ціни, посереднє обслуговування чи їжу сумнівної якості. Експертка з кулінарії та круїзів класу люкс компанії European Waterways Меріанн Спаркс поділилася порадами, як уникнути подібних ситуацій і знайти справжні гастрономічні перлини.

Фахівчиня наголошує: ознакою якісного ресторану є меню, написане від руки на дошці. Це вказує на сезонні страви, приготовані зі свіжих місцевих продуктів. Якщо ж меню надруковане англійською мовою, має ламіновані сторінки чи фотографії страв, то ймовірність, що заклад орієнтований виключно на туристів, дуже висока.

Справжні гастрономічні знахідки, за словами Спаркс, найчастіше можна знайти не в центрі туристичних кварталів чи на головних площах. Там ресторани та кафе здебільшого пропонують адаптовані страви, створені для іноземців. Натомість варто вирушити трохи далі від популярних місць і звернути увагу на ті заклади, де обідають місцеві жителі.

Щоб відчути справжній смак регіону, експертка радить замовляти «страву дня» — саме вона найчастіше відображає сезонність і кулінарні традиції. Додатковим орієнтиром може стати простий, сільський інтер’єр та наявність місцевої винної карти.

Також Спаркс рекомендує не соромитися звертатися по пораду до мешканців. Якщо ввічливо розпитати людей, які добре знають своє місто, то можна отримати цінні рекомендації й знайти ресторани, які туристи часто оминають.

