Де треба зберігати яйця — в холодильнику чи на кухонній полиці: остаточна відповідь експертів
Фахівці з безпеки харчування розповіли, як правильно зберігати яйця, щоб вони довше залишалися свіжими.
Більшість господинь автоматично складають яйця в холодильник, навіть не задумуючись, чи це дійсно потрібно. Проте думки фахівців стосовно цього питання розділилися. Одні переконують, що низька температура подовжує термін придатності, інші ж наполягають, що в холодильнику яйця швидше вбирають сторонні запахи і втрачають природний захисний шар.
Зберігання яєць у холодильнику: переваги та ризики
Експерти з безпеки харчових продуктів зазначають: у холодильнику яйця можуть зберігатися до 3-5 тижнів після придбання, якщо не порушена цілісність шкаралупи.
Найкраще тримати їх:
у спеціальному контейнері;
на середній полиці, а не на дверцятах, оскільки там частіше змінюється температура;
тупим кінцем догори.
Водночас не слід мити яйця перед тим, як поставити їх у холодильник. Миття змиває природну захисну плівку, яка не дозволяє бактеріям проникати всередину.
Чи можна зберігати яйця не в холодильнику
Якщо у приміщенні прохолодно, до +18 °C, яйця цілком можуть стояти на кухонній полиці або в коморі. За таких умов вони залишаються свіжими до двох тижнів.
Головне, уникати:
прямих сонячних променів;
місць біля плити або батареї;
різких перепадів температури.
У європейських країнах, наприклад у Франції чи Італії, яйця часто продають і зберігають без холодильників, адже там їх не миють і не обробляють спеціальними засобами, тому природна оболонка зберігає їхній захист.
Де треба зберігати яйця: остаточна відповідь експертів
Якщо ви купили домашні або фермерські яйця, які не милися, їх можна зберігати за кімнатної температури.
Якщо ж це магазинні яйця, які пройшли санітарну обробку, обов’язково тримайте їх у холодильнику, адже їхня захисна плівка вже знята.
Кілька порад, щоб яйця залишалися свіжими якомога довше
Не перекладайте у пластикові контейнери.
Завжди перевіряйте на свіжість: опустіть яйце у воду — свіже потоне, несвіже спливе.
Не тримайте поруч із рибою, часником і сиром, яйця швидко вбирають запахи.