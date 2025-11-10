Де треба зберігати яйця / © www.freepik.com/free-photo

Більшість господинь автоматично складають яйця в холодильник, навіть не задумуючись, чи це дійсно потрібно. Проте думки фахівців стосовно цього питання розділилися. Одні переконують, що низька температура подовжує термін придатності, інші ж наполягають, що в холодильнику яйця швидше вбирають сторонні запахи і втрачають природний захисний шар.

Зберігання яєць у холодильнику: переваги та ризики

Експерти з безпеки харчових продуктів зазначають: у холодильнику яйця можуть зберігатися до 3-5 тижнів після придбання, якщо не порушена цілісність шкаралупи.

Найкраще тримати їх:

у спеціальному контейнері;

на середній полиці, а не на дверцятах, оскільки там частіше змінюється температура;

тупим кінцем догори.

Водночас не слід мити яйця перед тим, як поставити їх у холодильник. Миття змиває природну захисну плівку, яка не дозволяє бактеріям проникати всередину.

Чи можна зберігати яйця не в холодильнику

Якщо у приміщенні прохолодно, до +18 °C, яйця цілком можуть стояти на кухонній полиці або в коморі. За таких умов вони залишаються свіжими до двох тижнів.

Головне, уникати:

прямих сонячних променів;

місць біля плити або батареї;

різких перепадів температури.

У європейських країнах, наприклад у Франції чи Італії, яйця часто продають і зберігають без холодильників, адже там їх не миють і не обробляють спеціальними засобами, тому природна оболонка зберігає їхній захист.

Де треба зберігати яйця: остаточна відповідь експертів

Якщо ви купили домашні або фермерські яйця, які не милися, їх можна зберігати за кімнатної температури.

Якщо ж це магазинні яйця, які пройшли санітарну обробку, обов’язково тримайте їх у холодильнику, адже їхня захисна плівка вже знята.

Кілька порад, щоб яйця залишалися свіжими якомога довше