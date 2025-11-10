ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
34
Час на прочитання
2 хв

Де треба зберігати яйця — в холодильнику чи на кухонній полиці: остаточна відповідь експертів

Фахівці з безпеки харчування розповіли, як правильно зберігати яйця, щоб вони довше залишалися свіжими.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Де треба зберігати яйця

Де треба зберігати яйця / © www.freepik.com/free-photo

Більшість господинь автоматично складають яйця в холодильник, навіть не задумуючись, чи це дійсно потрібно. Проте думки фахівців стосовно цього питання розділилися. Одні переконують, що низька температура подовжує термін придатності, інші ж наполягають, що в холодильнику яйця швидше вбирають сторонні запахи і втрачають природний захисний шар.

Зберігання яєць у холодильнику: переваги та ризики

Експерти з безпеки харчових продуктів зазначають: у холодильнику яйця можуть зберігатися до 3-5 тижнів після придбання, якщо не порушена цілісність шкаралупи.

Найкраще тримати їх:

  • у спеціальному контейнері;

  • на середній полиці, а не на дверцятах, оскільки там частіше змінюється температура;

  • тупим кінцем догори.

Водночас не слід мити яйця перед тим, як поставити їх у холодильник. Миття змиває природну захисну плівку, яка не дозволяє бактеріям проникати всередину.

Чи можна зберігати яйця не в холодильнику

Якщо у приміщенні прохолодно, до +18 °C, яйця цілком можуть стояти на кухонній полиці або в коморі. За таких умов вони залишаються свіжими до двох тижнів.

Головне, уникати:

  • прямих сонячних променів;

  • місць біля плити або батареї;

  • різких перепадів температури.

У європейських країнах, наприклад у Франції чи Італії, яйця часто продають і зберігають без холодильників, адже там їх не миють і не обробляють спеціальними засобами, тому природна оболонка зберігає їхній захист.

Де треба зберігати яйця: остаточна відповідь експертів

  • Якщо ви купили домашні або фермерські яйця, які не милися, їх можна зберігати за кімнатної температури.

  • Якщо ж це магазинні яйця, які пройшли санітарну обробку, обов’язково тримайте їх у холодильнику, адже їхня захисна плівка вже знята.

Кілька порад, щоб яйця залишалися свіжими якомога довше

  • Не перекладайте у пластикові контейнери.

  • Завжди перевіряйте на свіжість: опустіть яйце у воду — свіже потоне, несвіже спливе.

  • Не тримайте поруч із рибою, часником і сиром, яйця швидко вбирають запахи.

Дата публікації
Кількість переглядів
34
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie