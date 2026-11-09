Де в домі категорично не можна ховати гроші: п’ять місць, які знають усі злодії

Де не варто ховати гроші / © Фото з відкритих джерел

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Навіть якщо вдома є надійні двері та замки, готівка, залишена в очевидному місці, може швидко опинитися в чужих руках. Під час крадіжки зловмисники зазвичай не перевіряють кожну річ у квартирі, а насамперед оглядають типові схованки, де люди найчастіше залишають заощадження. Є п’ять місць, які варто викреслити зі списку домашніх схованок.

Раніше ми писали, що треба зробити напередодні Нового року, щоб завжди водилися гроші.

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Шафи та шухляди з одягом

Серед перших місць, які перевіряють під час пошуку цінностей, — шафи, комоди й приліжкові тумбочки. Гроші, заховані між футболками, у кишенях сезонного одягу або під стопкою білизни, знайти нескладно. Особливо ненадійні шухляди з документами, аксесуарами та особистими речами.

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Матрац, подушки та постільна білизна

Зберігати купюри під матрацом, у наволочці чи між складками ковдри — одна з найвідоміших домашніх звичок. Саме тому такі місця не можна вважати таємними. Якщо людина шукає гроші в спальні, перевірка ліжка та приліжкової зони стає одним із найочевидніших кроків.

Кухонні шафки та банки з крупами

Дехто ховає заощадження в банках із цукром, борошном, крупами або в контейнерах для продуктів. Інші обирають кухонні шафки, духовку чи морозильну камеру. Такі схованки здаються оригінальними, але насправді їх легко перевірити. До того ж гроші можуть пошкодитися через вологу, жир або перепади температури.

Книги та домашня бібліотека

Купюри між сторінками книжок, у старих блокнотах або всередині журналів — ще один поширений спосіб зберігання готівки. Проте цінності в бібліотеці легко пропустити лише тоді, коли вона велика й не впорядкована. Окремі книжки, що стоять на полиці, не створюють надійної схованки.

Шухляди письмового столу та місця біля документів

Письмовий стіл часто здається зручним місцем для зберігання грошей: можна покласти їх у конверт, папку, коробку з канцелярією або під документи. Але такі місця належать до звичайних зон зберігання цінних речей. Разом із готівкою там нерідко лежать банківські картки, паспорти та інші важливі документи.

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Де краще зберігати заощадження

Для значних сум найкращим рішенням буде сертифікований сейф, надійно закріплений у конструкції будинку або квартири. Невеликі суми на щоденні потреби варто тримати окремо від основних заощаджень. Також не слід розповідати стороннім людям, де саме лежить готівка, та залишати її на видноті.

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