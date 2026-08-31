Де в домі не можна ставити ікони: названо два місця, яких радять уникати

Де краще ставити ікони в домі / © Фото з відкритих джерел

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Ікони для багатьох людей є не просто елементом домашнього інтер’єру, а важливою частиною духовного життя. Тому до місця, де їх розташовують, традиційно ставляться з особливою увагою. Водночас навколо цього питання існує чимало народних уявлень, які не завжди варто сприймати як суворі церковні правила. Зазвичай ікони можна розміщувати в різних кімнатах оселі — у вітальні, спальні, дитячій або навіть на кухні. Головне, щоб місце було охайним, спокійним і не перетворювало святиню на звичайну декоративну деталь.

Чому ванна кімната і туалет вважаються невдалими місцями

У народній традиції саме ванну кімнату й туалет називають двома місцями, де іконам не варто бути. Причина пов’язана насамперед зі ставленням до цих приміщень як до зон побутової гігієни, які не відповідають призначенню домашнього молитовного куточка.

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Водночас важливо розуміти: твердження, що за розміщення ікони у ванній чи туалеті людину неодмінно чекають якісь неприємності, належить радше до народних вірувань. Не варто сприймати такі прикмети як церковну заборону або як передбачення майбутнього.

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Що не рекомендують ставити біля ікон

Традиційно для святинь намагаються вибирати окреме місце. Поруч не бажано складати речі, які не мають стосунку до молитви та можуть відволікати увагу: косметику, побутові дрібниці, численні декоративні статуетки чи іграшки.

Також не найкращою ідеєю вважається створювати біля ікон своєрідну виставку, де разом розміщені фотографії, плакати, сувеніри та інші предмети. Сенс такого розташування полягає не в тому, щоб зробити стіну максимально заповненою, а навпаки — створити спокійний простір для молитви.

Окремо варто сказати про побутову техніку. Телевізор, комп’ютер чи інші пристрої поруч із молитовним місцем можуть постійно привертати увагу, тому їх краще розташовувати окремо, якщо є така можливість.

Де краще облаштувати місце для ікон

У квартирі можна виділити для ікон окрему полицю, невеликий столик або частину стіни. Важливо, щоб поверхня була чистою, а навколо залишалося достатньо вільного простору.

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У традиції християн особливе значення часто надавали східному напрямку, тому ікони нерідко розташовували у східному кутку кімнати. Проте сучасне житло не завжди дозволяє дотриматися такого розташування. Якщо в оселі немає відповідного місця, це не означає, що ікони потрібно неодмінно знімати або переносити.

Найважливіше — ставитися до них із повагою та не розміщувати там, де вони можуть бути випадково пошкоджені, забруднені або загубитися серед безлічі побутових речей.

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