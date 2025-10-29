Де в Україні можна легально заготовляти дрова для опалення

Де в Україні можна законно заготовляти дрова

Питання забезпечення населення дровами для опалення набуло особливої актуальності в україні. Законодавство чітко регулює, де та як можна легально заготовляти деревину, щоб уникнути штрафів та відповідальності за самовільну рубку.

Де українці можуть заготовляти дрова у 2025 році: офіційні шляхи придбання палива

Найпростіший і повністю легальний спосіб отримати дрова для опалення — це їх придбання через офіційні державні структури.

Державне агентство лісових ресурсів україни створило онлайн-ресурс «дроває», який функціонує як інтернет-магазин дров для населення. Для замовлення необхідно авторизуватися через систему bankid, вибрати необхідний об’єм дров, який обмежується п’ятнадцятьма кубометрами на одну особу на опалювальний сезон, та сплатити замовлення. Перевагами цього сервісу є зручність, гарантована легальність походження деревини та прозорість ціноутворення.

Офлайн придбати дрова можна, звернувшись до найближчої філії державного підприємства «Ліси україни». Процедура вимагає подання заяви з копіями паспорта та індивідуального податкового номера, отримання рахунку та його оплати, після чого покупець забирає заготовлені дрова.

На офіційно придбаній деревині повинна бути бирка та документи, що підтверджують легальне походження — чеки або накладні, які важливо зберігати на випадок перевірки.

Чи можна самостійно заготовлювати дрова

Самовільна заготівля дров, навіть сухостою чи повалених дерев, заборонена поза межами власної приватної ділянки.

Усі дерева, що ростуть поза межами приватних ділянок, належать державі або офіційним лісогосподарським організаціям, таким як лісництва чи лісгоспи. Це пов’язано з тим, що деревина, яка росте в лісах, лісосмугах чи на землях державної або комунальної власності, є державним ресурсом.

Для рубки великих дерев, особливо в межах населених пунктів, можуть вимагатися додаткові дозволи (ордери) від місцевих органів влади.

Законодавство дозволяє самозаготівлю для фізичних осіб на спеціально відведених ділянках з обмеженими обсягами вирубки. Для цього потрібно звернутися до лісгоспу, сплатити адміністративні та екологічні збори й отримати лісорубний квиток, у якому буде визначено обсяг та тип деревини, дозволений для самостійної заготівлі.

Уряд україни в окремих випадках може надавати дозвіл жителям прифронтових регіонів на самостійну заготівлю деревини через значні виклики з опаленням.

Яка відповідальність за незаконну рубку

Самовільне використання деревини — це порушення Лісового Кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення, що тягне за собою відповідальність.

Муніципальна інспекція нагадує, що за рубку та реалізацію дерев відповідно до статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) передбачено штраф для громадян у розмірі від п’ятисот десяти до однієї тисячі семисот гривень з конфіскацією насаджень.

Для посадових осіб штраф сягає від двох тисяч п’ятисот п’ятдесяти до п’яти тисяч ста гривень з конфіскацією.

У разі умисного знищення чи пошкодження, що заподіяло істотну шкоду (коли збитки перевищують двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), порушник притягується до кримінальної відповідальності.

Згідно зі статтею 246 Кримінального Кодексу України (ККУ) за незаконну порубку або збут лісу передбачені штрафи у великих розмірах — від вісімнадцяти тисяч п’ятисот до тридцяти чотирьох тисяч гривень, а також обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років за істотну шкоду.

Навіть збір сухостійних чи повалених дерев без офіційного дозволу вважається незаконним.