Де в жодному разі не можна зберігати каву: вона втратить свій насичений смак та аромат

Як правильно зберігати каву вдома, щоб вона була смачною й ароматною упродовж тривалого часу.

Напевно, кава – це найулюбленіший напій усіх людей. Що не дивно, адже жоден ранок не починається без чашки ароматного напою, який бадьорить та піднімає настрій. Однак багато хто не знає, як правильно зберігати цей продукт. Розповідаємо, де не варто зберігати каву, щоб вона не втратила свого смаку та аромату, а яке найкраще місце для її зберігання.

Чому експерти не рекомендують зберігати каву в холодильнику

Фахівці не радять зберігати каву в холодильнику та аргументують це декількома причинами.

Смак та аромат. Охолоджені кавові зерна втрачають свій насичений смак та аромат, тому після заварювання такої кави напій вийде не дуже смачним. До того ж кава після зберігання в холодильнику може бути дуже гіркою, тому баланс смаку й терпкості напою буде втрачено.

Охолоджені кавові зерна втрачають свій насичений смак та аромат, тому після заварювання такої кави напій вийде не дуже смачним. До того ж кава після зберігання в холодильнику може бути дуже гіркою, тому баланс смаку й терпкості напою буде втрачено. Термін придатності. Вважається, що зберігаючи каву в холодильнику, можна подовжити термін її придатності. Однак це зовсім не так — щойно ви відкриєте паковання, таку каву треба буде випити упродовж декількох днів. Бо вона занадто волога, тому процеси окиснення і псування продукту пришвидшені.

Якщо ви все ж таки хочете зберігати каву в холодильнику, то це можна робити лише в герметичному пакованні. А перед приготуванням напою каву треба витримати до кімнатної температури. Але так само варто враховувати, що після зберігання в холодильнику частина смаку й аромату кави буде втрачена.

Як правильно зберігати каву вдома: корисні поради

Не варто залишати кавові зерна або мелену каву в холодильнику або морозилці.

Треба зберігати каву в герметичному контейнері або скляній закритій банці.

Не можна, щоб на каву потрапляли сонячні промені, бо це погіршить смак напою.

Зберігайте ємність із кавою у темному прохолодному місці подалі від тепла.

Якщо дотримуватися цих простих рекомендацій щодо зберігання кави, ваш ранковий напій завжди матиме ідеальний насичений смак та аромат.

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