Де в жодному разі не можна садити хризантеми, бо хворітимуть і не ростимуть: найгірші місця

Хризантеми — це справжній символ осені. Проте навіть найкращий сорт і найретельніший догляд не врятують рослину, якщо її посадити в неправильному місці. Професійні флористи наголошують: хризантеми дуже чутливі до умов навколишнього середовища. Вибір місця — ключовий фактор, від якого залежить не лише пишне цвітіння, а й саме виживання квітки.

У низині та в місцях, де застоюється вода. Хризантеми не переносять надлишку вологи. Якщо їх посадити на ділянці, де після дощу стоїть вода, коріння почне загнивати, а сама рослина швидко втратить тургор і загине. Крім того, постійна вологість створює сприятливі умови для грибкових інфекцій — борошнистої роси та сірої гнилі, які миттєво уражають кущі. Краще вибирати для садіння трохи підвищене місце з гарним дренажем.

У тіні під деревами чи біля високого паркану. Хризантеми — сонцелюбні квіти. Без щоденного освітлення, хоча б до 5 годин, вони витягуються, бліднуть і майже не утворюють бутонів. Садіть хризантеми на відкритих ділянках, де сонце світить зранку до обіду, а після — є легке притінення.

Там, де є протяги. Сильний вітер — ворог хризантем. Їхні стебла ламкі, а коренева система поверхнева, тому постійний вітер не лише ламає гілки, а й висушує ґрунт під ними. Крім того, холодні протяги порушують процес утворення бутонів, і квіти просто не зацвітуть. Виберіть місце, захищене з одного боку парканом або кущами, але з вільною циркуляцією повітря.

Поруч із бетонними або асфальтованими поверхнями. Бетон і асфальт перегріваються на сонці, віддаючи тепло впродовж ночі. Такий мікроклімат виснажує хризантеми, особливо влітку. До того ж, поруч із твердими покриттями часто пересихає земля, і коріння не отримує достатньо кисню. Дотримуйтеся дистанції не менше 1 метра від будь-яких штучних покриттів або споруд.