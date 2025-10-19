ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
62
Час на прочитання
2 хв

Де в жодному разі не можна садити хризантеми, бо хворітимуть і не ростимуть: найгірші місця

Експерти із флористики розповіли, де ці квіти не приживуться навіть за найкращого догляду.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Де не можна садити хризантеми

Де не можна садити хризантеми / © www.freepik.com/free-photo

Хризантеми — це справжній символ осені. Проте навіть найкращий сорт і найретельніший догляд не врятують рослину, якщо її посадити в неправильному місці. Професійні флористи наголошують: хризантеми дуже чутливі до умов навколишнього середовища. Вибір місця — ключовий фактор, від якого залежить не лише пишне цвітіння, а й саме виживання квітки.

Де не можна садити хризантеми, бо не приживуться: п’ять найгірших місць

  • У низині та в місцях, де застоюється вода. Хризантеми не переносять надлишку вологи. Якщо їх посадити на ділянці, де після дощу стоїть вода, коріння почне загнивати, а сама рослина швидко втратить тургор і загине. Крім того, постійна вологість створює сприятливі умови для грибкових інфекцій — борошнистої роси та сірої гнилі, які миттєво уражають кущі. Краще вибирати для садіння трохи підвищене місце з гарним дренажем.

  • У тіні під деревами чи біля високого паркану. Хризантеми — сонцелюбні квіти. Без щоденного освітлення, хоча б до 5 годин, вони витягуються, бліднуть і майже не утворюють бутонів. Садіть хризантеми на відкритих ділянках, де сонце світить зранку до обіду, а після — є легке притінення.

  • Там, де є протяги. Сильний вітер — ворог хризантем. Їхні стебла ламкі, а коренева система поверхнева, тому постійний вітер не лише ламає гілки, а й висушує ґрунт під ними. Крім того, холодні протяги порушують процес утворення бутонів, і квіти просто не зацвітуть. Виберіть місце, захищене з одного боку парканом або кущами, але з вільною циркуляцією повітря.

  • Поруч із бетонними або асфальтованими поверхнями. Бетон і асфальт перегріваються на сонці, віддаючи тепло впродовж ночі. Такий мікроклімат виснажує хризантеми, особливо влітку. До того ж, поруч із твердими покриттями часто пересихає земля, і коріння не отримує достатньо кисню. Дотримуйтеся дистанції не менше 1 метра від будь-яких штучних покриттів або споруд.

  • На місці, де раніше росли айстри та жоржини. Ці рослини мають спільні хвороби та шкідників. Якщо посадити хризантеми на тому ж місці, є великий ризик інфікування ґрунту грибковими спорами чи личинками. Робіть перерву мінімум у два роки перед тим, як садити хризантеми після цих квітів.

Дата публікації
Кількість переглядів
62
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie