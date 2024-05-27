Де зберігати гроші й цінні речі, щоб злодії ніколи не знайшли: 7 найкращих схованок

Щоб ніхто не зміг поцупити ваших грошей чи цінностей, коли вас немає вдома, треба сховати їх у надійні місця, такі є в кожній оселі.
Розповідаємо, де у свєму домі можна влаштувати схованку для цінних речей, щоб ніхто їх не вкрав.
Де влаштувати надійну схованку від злодіїв: 7 найкращих місць
- Ящик у підвіконні. Таку схованку можна змайструвати під будь-яким вікном, де немає радіатора. Головне, щоб ящик гармонійно вписувався в інтер’єр, тоді його зовсім не буде видно.
- Свічка з "секретом". Це найпростіший варіант саморобного сейфу. Просто виберіть свічку відповідного розміру, щоб можна було вирізати середину і сховати туди купюри чи прикраси. Головне, не забути про такий сховок і не запалити свічку.
- Таємний ящик у книжковій полиці. Такий ящик можна замовити ще під час виготовлення вашої книжкової шафи чи змайструвати власноруч.
- Кімнатна рослина. Можна зробити надійну схованку як у живій квітці під корінням, так і в штучному вазоні. Головне, щоб такий сейф мав природний вигляд і не виділявся з-поміж інших.
- Картина з "секретом". Такий сховок зручний для готівки. Можна ззаду на картину чи фоторамку приклеїти пакет із грошима чи маленькими прикрасами.
- Банки з крупами. У коробки чи банки з крупами, сіллю й цукром можна класти пакетики з грошима та прикрасами. Також можна брати пусті пластикові ємності з-під кетчупу та майонезу, ховати туди цінні речі й ставити в холодильник. Головне, щоб ваші цінності не зіпсувалися внаслідок дії низької температури.
- Шпаківня з "секретом". Такий сховок підійде тим, хто мешкає в приватних будинках і має на своєму подвір’ї собаку чи відеонагляд. Лише варто добре пакувати свої цінності, щоб вони не намокли під дощем.
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