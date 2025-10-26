Де зберігати капусту, якщо немає погреба: найкращі місця, щоб лежала цілий рік

Капуста — одна з тих культур, яка може зберігатися надзвичайно довго, якщо створити для неї правильні умови. Але що робити, якщо немає погреба? Багато господинь хвилюються, що без холодного підвалу овоч швидко зіпсується. Насправді ж, існує кілька перевірених способів, які допоможуть зберегти капусту свіжою аж до наступного літа — без складних умов і спеціального обладнання.

Балкон. Якщо у вас засклена лоджія чи балкон, це чудове місце для зберігання капусти. Головне, уникати прямих сонячних променів і перепадів температури. Капусту можна обгорнути у кілька шарів газетного паперу або крафту, потім скласти в картонні чи дерев’яні ящики, додатково накрити старою ковдрою за сильних морозів. Температура від 0 до +5°C буде ідеальною, щоб качани зберігали пружність і не гнили.

Холодильник — для невеликої кількості. Якщо врожай невеликий, капусту можна тримати просто у холодильнику. Розділіть качани на частини або загорніть кожен у харчову плівку. У зоні овочів капуста може зберігатися до 2 місяців, а якщо її попередньо обробити розчином оцту — 1 чайна ложка на літр води, то й довше.

Прохолодна кімната. Якщо у будинку є нежитлова кімната або комора без опалення, це чудовий варіант. Капусту розвішують за качан або кладуть на полиці, застелені папером чи тканиною. Важливо, щоб приміщення було сухим і провітрюваним, інакше овоч може запліснявіти.

Зберігання в піску чи тирсі. Старий, але дуже ефективний метод. У дерев’яний ящик насипте шар сухого піску чи тирси. Покладіть качани так, щоб вони не торкались одне одного. Засипте зверху ще одним шаром піску. Такий спосіб чудово підходить навіть для неопалюваних приміщень, головне, уникати вологи.