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Де зберігати консервацію, якщо немає погреба та підвалу: найкращі місця у квартирі чи будинку
Багато хто вважає, що без погреба зберігати домашні заготовки майже нереально. Насправді, це не так. Навіть у звичайній міській квартирі можна знайти оптимальні умови, щоб ваші соління, компоти й варення добре пережили зиму.
Куди подіти консервацію, якщо немає підвалу та погреба: перевірені варіанти
Комора чи темна шафа. Невеличка комора, ніша чи просто темна шафа — це ідеальне рішення, як пише ресурс life.comments.ua. Головне, забезпечити стабільну температуру до +20 °C та відсутність прямого світла.
Під ліжком і диваном. Якщо заготовок небагато, можна сміливо тримати банки під меблями. Важливо, щоб поблизу не було батарей і теплої підлоги. Накрийте консервацію тканинним покривалом — і вона збережеться аж до весни.
Балкон. Засклений балкон із помірною температурою взимку — ще один гарний варіант. Використовуйте коробки з дерева чи пінопласту для додаткової термоізоляції. Проте уникайте зберігання в місцях, де температура взимку надто низька.
Кухонні шафи. Невелика кількість банок може поміститися і в кухонній шафі. Вибирайте нижні полиці, там значно прохолодніше. Тримайте консервацію подалі від плити, духовки та посудомийки.
Холодильник. Ідеальний варіант для відкритих банок чи консервації, що потребує низької температури зберігання. Місця в холодильнику буде цілком достатньо для декількох одиниць.
Корисні поради для зберігання заготовок на зиму
Стерильність і герметичність. Навіть найкраще місце не врятує консервацію, якщо кришки пропускатимуть повітря.
Уникайте вологи. Банки мають стояти в сухому приміщенні, інакше дуже швидко з’явиться іржа на кришках.
Слідкуйте за змінами. Перевіряйте банки щомісяця, звертайте увагу на плісняву, здуття кришок чи сторонні запахи.
Світло — це ворог. Зберігайте заготовки в темному місці, світло руйнує вітаміни та погіршує смак консервації.