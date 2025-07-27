Де зберігати консервацію, якщо немає погреба та підвалу: найкращі місця у квартирі чи будинку

Де зберігати консервацію, якщо немає погреба / © pixabay.com

Комора чи темна шафа. Невеличка комора, ніша чи просто темна шафа — це ідеальне рішення, як пише ресурс life.comments.ua. Головне, забезпечити стабільну температуру до +20 °C та відсутність прямого світла.

Під ліжком і диваном. Якщо заготовок небагато, можна сміливо тримати банки під меблями. Важливо, щоб поблизу не було батарей і теплої підлоги. Накрийте консервацію тканинним покривалом — і вона збережеться аж до весни.

Балкон. Засклений балкон із помірною температурою взимку — ще один гарний варіант. Використовуйте коробки з дерева чи пінопласту для додаткової термоізоляції. Проте уникайте зберігання в місцях, де температура взимку надто низька.

Кухонні шафи. Невелика кількість банок може поміститися і в кухонній шафі. Вибирайте нижні полиці, там значно прохолодніше. Тримайте консервацію подалі від плити, духовки та посудомийки.