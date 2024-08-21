Де живуть найщасливіші діти: чого ніколи не роблять їхні батьки

Згідно висновків голландської психологині, Веронік ван дер Клей, найщасливішими є діти, які живуть у Нідерландах. Вона багато років працює із родинами, спостерігаючи за тим, як батьки виховують своїх дітей. Це дало їй можливість визначити, що саме батьки цієї країни роблять для того, щоб їхні діти були самостійними, спокійними та щасливими. Розповідаємо, як голландські батьки виховують своїх дітей, посилаючись на матеріал "РБК-Україна".

Чому голландські діти найщасливіші у світі та яких 6 речей не роблять їхні батьки

Не користуються авто, якщо можна їхати велосипедами. В Нідерландах дітей змалечку навчають їздити на велосипедах. Батьки вважають, що дитина привчиться долати життєві труднощі, якщо їздитиме на велосипеді за будь-якої погоди. Також діти з 9 років самостійно дістаються до школи, це допомагає формувати з них самодостатніх та впевнених у собі дорослих.

В Нідерландах дітей змалечку навчають їздити на велосипедах. Батьки вважають, що дитина привчиться долати життєві труднощі, якщо їздитиме на велосипеді за будь-якої погоди. Також діти з 9 років самостійно дістаються до школи, це допомагає формувати з них самодостатніх та впевнених у собі дорослих. Не контролюють. Батьки ніколи не контролюють дітей у парках та на ігрових майданчиках. Дорослі спокійно собі розмовляють, поки їхні діти граються чи бігають. Таким чином батьки дозволяють малечі самостійно пізнавати світ та приймати рішення.

Батьки ніколи не контролюють дітей у парках та на ігрових майданчиках. Дорослі спокійно собі розмовляють, поки їхні діти граються чи бігають. Таким чином батьки дозволяють малечі самостійно пізнавати світ та приймати рішення. Батьки не працюють по 40 годин на тиждень. Це одна з найголовніших причин щастя мешканців Нідерландів. Адже вони побудували збалансоване життя, яке включає в себе роботу й достатній відпочинок. Тому в голландських батьків є велика кількість часу, щоб приділяти увагу своїм дітям.

Це одна з найголовніших причин щастя мешканців Нідерландів. Адже вони побудували збалансоване життя, яке включає в себе роботу й достатній відпочинок. Тому в голландських батьків є велика кількість часу, щоб приділяти увагу своїм дітям. Батьки не їдять без дітей. У голландських родинах намагаються завжди збиратися разом за обіднім столом. Це підвищує психологічне здоров’я усієї родини. У сім’ях, де діти їдять разом з батьками, зазвичай панують щастя, любов та злагода.

У голландських родинах намагаються завжди збиратися разом за обіднім столом. Це підвищує психологічне здоров’я усієї родини. У сім’ях, де діти їдять разом з батьками, зазвичай панують щастя, любов та злагода. Не ігнорують розпорядок дня. Батьки в Нідерландах намагаються встановлювати дітям чіткий розпорядок дня, щоб вони росли зібраними та здоровими. Адже денний сон, особиста гігієна та графік навчання й відпочинку забезпечують дитині стабільне, щасливе та спокійне життя. Діти почуваються комфортно і довіряють життю, тому виростають упевненими в собі та врівноваженими.

Батьки в Нідерландах намагаються встановлювати дітям чіткий розпорядок дня, щоб вони росли зібраними та здоровими. Адже денний сон, особиста гігієна та графік навчання й відпочинку забезпечують дитині стабільне, щасливе та спокійне життя. Діти почуваються комфортно і довіряють життю, тому виростають упевненими в собі та врівноваженими. Не зневажають думки та почуття дітей. Голландські батьки хочуть, щоб їхні діти знали, що вони дуже важливі. Їхні думки, погляди та почуття завжди враховуються під час вирішення родинних проблем. В Нідерландах батьки також обговорюють зі своїми дітьми важливі питання – секс, шкода алкоголю та наркотиків, поняття гендерної рівності тощо. Це потрібно для того, щоб діти росли врівноваженими, впевненими й не мали комплексів стосовно деяких незручних тем.

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