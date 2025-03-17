Де зимують перелітні птахи України і як вони повертаються додому: про це знають не всі

В Україні розпочався період весняної міграції птахів. Одні прилітають великими зграями, інші ж подорожують поодинці, навіть вночі.

Про це повідомили на прес-службі Українського товариства охорони птахів у Facebook.

Де зимують перелітні птахи України

Птахи зимують у теплих країнах, а на Батьківщину повертаються, коли настає найкраща пора року.

За словами фахівців, деякі з них прилітають великими зграями, інші ж мандрують поодинці або навіть вночі, створюючи щорічне чарівне видовище. Вони розповіли українцям про деякі види, що повертаються цієї весни.

Велика пірникоза гніздиться по всій території України, окрім Гірського Криму та Карпат. Весняний переліт починається наприкінці лютого — на початку березня і триває до кінця квітня. Їх часто можна побачити в Азово-Чорноморському регіоні, хоча більшість зимують у Західній Європі та Великій Британії, повідомляють в українському товаристві охорони птахів.

Бугайчик прилітає значно пізніше, зазвичай у другій половині квітня або на початку травня. Ці птахи мають звичку здійснювати перельоти поодинці, часто вночі, а зимують в Африці.

Бугайчик прилітає в другій половині квітня / Фото: pixabay.com

Білий лелека повертається до України від середини березня до початку квітня.

"Міграція відбувається поступово, але вже зараз можна спостерігати перших чорногузів в Україні. Вони зазвичай літають поодинці лише на завершальній стадії перельоту, наближаючись до своїх гнізд", — пояснили в організації.

За даними фахівців, весняна міграція на півдні України починається наприкінці лютого і триває до першої декади квітня.

Сіра гуска літає як вдень, так і вночі, слідуючи своїми традиційними маршрутами з регулярними зупинками. Їхні характерні зигзагоподібні перельоти та гучне гагакання часто привертають увагу людей.

Чайки починають з’являтися на півдні країни наприкінці лютого, а на півночі — ближче до середини або кінця березня.

"Ці птахи зимують у Західній Європі, на Британських островах та в Південній Європі", — пояснили орнітологи.

Міграція журавлів починається в середині лютого, але значно активізується у березні.

Сірі журавлі збираються в зграї (від 20 до 100 особин) і летять на північ або північний схід / Фото: pixabay.com

Сірі журавлі збираються в зграї (від 20 до 100 особин) і летять на північ або північний схід. Їхні зимівельні території простягаються від Туреччини та Ізраїлю до Ефіопії і Судану.

Лунь болотяний (очеретяний) з’являється в Україні від другої половини березня до початку квітня.

Основні місця зимівлі цього виду знаходяться в Центральній і Західній Африці, Південній Азії. Частина лунів європейського походження зимує в Західній та Південній Європі.

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