Саме дружини ініціюють до 70% розлучень серед людей віком від 50 років / © Freepik

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У світі дедалі популярнішим стає явище під назвою «сіре розлучення» (grey divorce) — коли подружжя з багаторічним стажем вирішує розійтися саме під час виходу на пенсію. Коли щоденна робоча метушня вщухає, а дорослі діти починають жити окремо, пари залишаються сам на сам із давніми проблемами та відчуттям емоційної відстані.

Про це пише видання популярне угорське інтернет-видання Egészségkalauz, присвячене здоров’ю, медицині та здоровому способу життя.

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Головною причиною таких дій науковці називають зростання тривалості життя: досягаючи 60-річного рубежу, люди усвідомлюють, що попереду в них є ще кілька активних десятиліть, які вони прагнуть провести в гармонії, комфорті та емоційній безпеці.

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Окрім цього, важливу роль відіграють зміна суспільних норм та фінансова незалежність жінок. За статистикою, саме дружини ініціюють до 70% розлучень серед людей віком від 50 років.

Тим не менш, пізній розрив супроводжується серйозними викликами. Поділ майна та втрата спільного бюджету суттєво впливають на рівень життя. Дослідження свідчать, що після розлучення рівень статку жінок падає значно відчутніше, ніж у чоловіків.

Спеціалісти зазначають, що «сіре розлучення» не завжди є свідченням раптового краху стосунків — частіше це логічна крапка у взаєминах, які вже давно вичерпали себе, але трималися на побуті та вихованні дітей. Попри всі складності, для багатьох це стає шансом на особисте відновлення, пошук внутрішнього спокою та нових життєвих цілей.

Нагадаємо, звичка, яка є у 98% людей, може непомітно зруйнувати стосунки. Як розповіла психотерапевтка Елоїза Скіннер, звичка перебивати свого партнера під час розмов може наблизити розрив стосунків, адже так ви можете демонструвати брак поваги до партнера.

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