Приховані ризики: чому деякі предмети псуються у пластикових контейнерах

Пластикові контейнери / © Фото з відкритих джерел

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Пластикові контейнери здаються ідеальним рішенням для зберігання. Та для деяких предметів вони можуть бути шкідливими.

Про це пише Southern Living.

Що не можна зберігати в пластику?

Жирна, масляна або солодка їжа. За словами експертів, продукти з високим вмістом жиру чи олії можуть з часом розщеплювати пластик, що підвищує ризик забруднення їжі хімічними речовинами. Наприклад, лазанью чи інші жирні страви краще зберігати у скляних контейнерах, оскільки жир може вбирати більше хімічних речовин з пластику, ніж інші продукти.

Книги. Зберігати книги в пластикових контейнерах — погана ідея, особливо в приміщеннях з підвищеною вологістю. Якщо утримується волога, це може призвести до деформації сторінок або появи плісняви, що з часом зіпсує книги. Для книжок краще обирати сухі, добре провітрювані місця або контейнери зі спеціальними вкладками.

Шкіряні вироби. Гаманці, сумки, взуття та інші вироби з натуральної шкіри не варто довго зберігати в пластику. За умов підвищеної вологості шкіра псується, вкривається пліснявою, грибком або тріскається. Якщо іншого виходу немає, обов’язково додавайте всередину контейнера пакетики з силікагелем.

Фотографії. Цінні фотографії дуже чутливі до вологості й перепадів температури. Пластикові контейнери можуть спричинити їх вицвітання, склеювання або пошкодження від тепла. Для фото краще використовувати спеціальні архівні бокси або альбоми.

Свічки. Свічки можна зберігати в пластикових контейнерах лише в прохолодних і сухих місцях. В іншому разі є ризик їхнього плавлення або деформації від тепла чи сонячного світла, що зіпсує їхній вигляд і форму.

Нагадаємо, що причин появи піни під час прання може бути багато: від надмірного використання порошку до використання невідповідних мийних засобів (не для автоматичного прання).

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