Декор на паску: ідеї, чим замінити звичайну посипку
Господині не шкодують часу і перетворюють паски на справжні великодні витвори, декоровані трояндами, кролячими вушками, вербовими гілочками, пташками й не тільки.
Приготування пасок — це не лише традиційний великодній обряд для господинь, а й змагання у креативності та винахідливості, передусім завдяки оздобленню, яке з року в рік стає все вишуканішим і несподіванішим.
Чим можна прикрасити паску — нестандартні варіанти
Горіхи, сушені та сублімовані ягоди, фрукти (або свіжа лохина)
Це класика, але і її можна освіжити. Зо два роки тому був справжній бум на прикрашання сушеними цитрусами. Чудовий варіант, який легко поєднується і з готовим купованим декором чи може бути моноприкрасою.
Викладіть віночком пластівці полуниці, засипте малиновою крихтою, покладіть кілька кружалець інжиру та посипте подрібненим горіхом: це не лише гарно, а й дуже смачно.
Шоколадні гніздечка
Завжди мають дуже милий і ніжний вигляд на пасці. Одне гніздечко з яйцями — повноцінний декор, більше нічого додавати не треба, щоб візуально не перевантажити пасхальну здобу.
З маршмелоу
Останнім часом досить популярною є глазур з додаванням маршмелоу.
100 г маршмелоу і 15 мл води покласти до посуду для мікрохвильової печі, нагрівати суміш 20 секунд за найвищої температури, періодично перемішуючи. Робити так у кілька підходів. Якщо мікрохвильовки немає, використовуйте на плиті водяну баню, інакше маршмелоу може підгоріти.
Раніше фудблогерка розповіла про простий, але ефектний спосіб декорування паски за допомогою кольорової глазурі. І найприємніше, що цей варіант до снаги зробити навіть новачкам.