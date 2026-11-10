"Демон" душить і тисне на груди: вчений пояснив, що відбувається під час сонного паралічу

Сонний параліч може супроводжуватися відчуттям присутності сторонньої істоти / © Pexels

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Сонний параліч може супроводжуватися відчуттям присутності сторонньої істоти, тиском на груди та моторошними галюцинаціями. Людина при цьому усвідомлює, що перебуває у власній кімнаті, але не може поворухнутися чи заговорити. Нейробіолог Гарвардського університету Баланд Джалал досліджує цей стан і пояснює, що він може розповісти про зв’язок між свідомістю та тілом.

Про це йдеться в матеріалі видання New Scientist.

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Авторка статті Грейс Вейд розповіла про власний досвід сонного паралічу. За її словами, одного разу після пробудження вона побачила темну постать, яка нависала над нею. Жінка була переконана, що фігура збирається її вбити, але не могла поворухнутися.

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Водночас вона не спала, а бачила свою кімнату та відчувала тіло під ковдрою. Тобто свідомість уже прокинулася, але людина продовжувала бачити галюцинацію.

За даними досліджень, сонний параліч протягом життя переживають приблизно 30% людей у світі. Зазвичай такі епізоди не становлять небезпеки для здоров’я. Однак приблизно в 1% людей вони повторюються щотижня, що підвищує ризик розвитку безсоння.

Навіть поодинокий випадок може залишити сильне емоційне враження. Авторка зізналася, що досі пам’ятає пережитий страх, хоча й розуміє, що побачена постать не була реальною.

Що відчуває людина під час сонного паралічу

Нейробіолог Гарвардського університету Баланд Джалал у своїй новій книзі The Phantom Mind: Insights from the borderlands of sleep («Примарний розум: погляд із прикордоння сну») досліджує, чому виникає сонний параліч і звідки беруться так звані «демони».

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Науковець розповів, що сам пережив перший епізод приблизно у 18–19 років. Він раптово усвідомив, що прокинувся, але не може рухатися чи говорити.

«Я відчув, що наближається якась присутність, тіньова істота. А потім вона почала мене душити. Я відчував тиск на грудях і бачив, як мої ноги рухаються вгору-вниз. Я був упевнений, що помру», — пригадав Джалал.

Зрештою йому вдалося вийти зі стану паралічу. За словами науковця, цей жахливий, але водночас переломний досвід змінив його життя та став поштовхом до того, щоб присвятити себе науці.

Дослідження Джалала допомагають краще зрозуміти, чому під час сонного паралічу люди бачать примарні постаті, відчувають чиюсь присутність або тиск на тіло, а також чи можна запобігти таким епізодам.

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Раніше науковці розповіли, як позбутися постійної тривожності та нав’язливих думок. Вони назвали метод, який дійсно працює.

Також йшлося про те, що відчувають люди після смерті. Жінка, яка вижила двічі, розповіла правду про потойбіччя.

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