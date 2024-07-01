День ангела 1 липня: кого та як вітати з іменинами

1 липня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 1 липня

1 липня 2024 року привітайте з іменинами Олексія, Аркадія, Василя, Дем'яна, Івана, Костянтина, Кузьму, Лева, Павла, Петра, Ангеліну.

Олексій — давньогрецьке ім'я, що означає "захищаю". В дитинстві активний та рухливий. В дорослому віці стає надійним товаришем, любить організований відпочинок.

Аркадій — давньогрецьке коріння, перекладається як "пастух". В дитинстві переповнений оптимізмом. В дорослому віці стає позитивним, товариським, дружелюбним.

Василь — з давньогрецької мови тлумачиться як "цар". В дитинстві не любить бешкетувати, спокійний. В дорослому віці стає більш впевненим у собі, любить увагу.

Дем'ян — має латинське походження, означає "присвячений Дамії". В дитинстві товариський, емоційний. В дорослому віці стає позитивним, делікатним у спілкуванні.

Іван — давньоєврейське ім'я, перекладається як "милість Божа". В дитинстві радісний, спокійний, добрий. В дорослому віці стає відданим, дуже цінує дружбу.

Костянтин — з латинської мови тлумачиться як "стійкий". В дитинстві часто перебуває у стані тривоги. В дорослому віці стає сумлінним і відповідальним працівником.

Кузьма — давньогрецьке ім'я, означає "всесвіт". В дитинстві кмітливий, непосидючий. В дорослому віці стає справедливим, рішучим і пунктуальним, відданий працівник.

Лев — латинське ім'я, перекладається як "лев". В дитинстві щирий, добрий. В дорослому віці стає лояльним працівником, не любить конфліктів, а тому рідко грубить.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "скеля". В дитинстві не впевнений у собі. В дорослому віці стає трішки зарозумілим, весь час може присвячувати науці.

Павло — має латинське походження, означає "молодший". В дитинстві спокійний і врівноважений. В дорослому віці стає добрим, ніжним, має гармонійний характер.

Ангеліна — давньогрецьке ім'я, перекладається як "ангельська". В дитинстві вперта, дратівлива. В дорослому віці стає дружелюбною і товариською, дуже активна.

День ангела 1 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 1 липня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

З Днем Ангела! Нехай твій ангел завжди буде поруч, допомагає у всіх починаннях і захищає від усього лихого. Бажаю тобі міцного здоров'я, щастя та здійснення всіх мрій.

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Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди веде тебе до успіху, захищає від усіх негараздів і дарує мир та спокій. Бажаю тобі щастя, здоров'я і радості у кожному дні.

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Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе, допомагає здійснювати всі плани та мрії. Бажаю тобі багато світлих і щасливих днів, успіхів у всіх справах і безмежної любові.

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З Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, допомагає у всіх починаннях і захищає від усього лихого. Бажаю тобі міцного здоров'я, щастя та багато радісних моментів у житті.

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Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій ангел завжди веде тебе по правильному шляху, допомагає здійснювати всі плани та мрії. Бажаю тобі щастя, здоров'я і радості у кожному дні.

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