День ангела 1 серпня: кого та як вітати з іменинами

1 серпня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 1 серпня

1 серпня 2024 року привітайте з іменинами Олександра, Дмитра, Леонтія, Софію, Тимофія, Федора.

Олександр — давньогрецьке походження, означає "захисник". В дитинстві може досягти будь-якої мети. В дорослому віці сильний, мужній, самовпевнений.

Дмитро — прийшло з Давньої Греції, в перекладі "присвячений Деметрі". В дитинстві наполегливий і цілеспрямований. В дорослому віці стає добрим і чуйним.

Леонтій — давньогрецьке ім'я, тлумачиться "левинний". В дитинстві має вольовий характер. В дорослому віці стає серйозним, педантичним, з хорошими ораторськими здібностями.

Софія — давньогрецьке коріння, означає "мудра". В дитинстві рухлива, має складний характер. В дорослому віці стає цілеспрямована, завжди перебуває у центрі уваги.

Тимофій — має давньогрецьке походження, в перекладі "почитати Бога". В дитинстві слухняний і уважний. В дорослому віці стає вразливим, скурпульозним.

Федір — тлумачиться з давньогрецької як "подарунок Бога". В дитинстві не боїться ризикувати. В дорослому віці стає успішним, живе повноцінним і щасливим життям.

День ангела 1 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 1 серпня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поряд, оберігаючи тебе від усього поганого і направляючи на шлях щастя і успіху. Бажаю тобі міцного здоров'я, радості і здійснення всіх мрій!

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Щиро вітаю тебе з твоїм святом - днем ангела! Нехай твій покровитель завжди буде поряд, даруючи тобі мир, любов і благополуччя. Бажаю тобі здоров'я, щастя і вдалих починань у всіх справах!

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Вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел завжди буде твоїм провідником у житті, допомагаючи долати всі труднощі і даруючи натхнення. Бажаю тобі щастя, здоров'я і здійснення найзаповітніших бажань!

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Прийми мої найщиріші вітання з днем ангела! Нехай твій покровитель оберігає тебе від усіх негараздів і дарує тобі радість та натхнення. Бажаю тобі миру, здоров'я і багато щасливих моментів у житті!

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Вітаю тебе з твоїм особливим днем - днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поряд, підтримуючи і допомагаючи у всіх справах. Бажаю тобі щастя, здоров'я, гармонії і здійснення всіх мрій!

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