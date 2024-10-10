День ангела 10 жовтня: кого та як вітати з іменинами

10 жовтня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 10 жовтня

10 жовтня 2024 року привітайте з іменинами Андрія, Антона, Василя, Кирила, Павла, Сергія, Степана.

Андрій — давньогрецьке ім'я, означає "мужній". В дитинстві активний і непосидючий. В дорослому віці стає врівноваженим, але все ще досить непередбачуваним.

Антон — давньоримьске родове ім'я, перекладається "з роду Антоніїв". В дитинстві товариський і цілеспрямований. В дорослому віці стає відповідальним, особливо у стосунках з іншими.

Василь — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "цар". В дитинстві врівноважений, але сором'язливий. В дорослому віці стає легким у спілкуванні, просто йде на контакт.

Кирило — давньогрецьке походження, означає "владика". В дитинстві відрізняється відчуттям власної гідності. В дорослому віці стає життєрадісним і веселим.

Павло — давньоримське коріння, перекладається як "молодший". В дитинстві щирий і скромний. В дорослому віці стає ласкавим і ніжним, буває сентиментальним.

Сергій — з латині тлумачиться як "знатний". В дитинстві цікавий і вразливий. В дорослому віці стає впевненим у собі, завжди захищає слабших, не залежить від чужої думки.

Степан — давньогрецьке ім'я, означає "вінець". В дитинстві пустотливий і веселий. В дорослому віці стає серйозним і привабливим, привертає до себе увагу.

День ангела 10 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 10 жовтня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігаючи тебе від усіх негараздів. Бажаю тобі здоров’я, щастя, успіхів у всіх починаннях та безмежної любові!

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З Днем Ангела! Нехай цей день принесе тобі багато радості та тепла. Бажаю, щоб твій ангел завжди допомагав тобі у всіх справах, дарував натхнення та сили для досягнення нових вершин.

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Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій ангел завжди буде твоїм вірним другом і захисником. Бажаю тобі міцного здоров’я, щасливих моментів та здійснення всіх мрій!

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З Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігаючи тебе від усіх негараздів. Бажаю тобі багато щасливих днів, успіхів у всіх починаннях та безмежної любові!

***

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій ангел завжди буде поруч, оберігаючи тебе від усіх негараздів. Бажаю тобі здоров’я, щастя, успіхів у всіх починаннях та безмежної любові!

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