День ангела 11 червня: кого та як вітати з іменинами

11 червня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 11 червня

11 червня 2024 року привітайте з іменинами Варфоломія, Єфрема, Марію.

Варфоломій — давньоіудейське ім'я, що означає "син полів". В дитинстві на хлопчика сильно впливає музика і все прекрасне. В дорослому віці стає флегматичним і сентиментальним.

Єфрем — єврейське коріння, перекладається як "плідний". В дитинстві сором'язливий та добрий. В дорослому віці вміє зберігати спокій за будь-якої ситуації.

Марія — походить з давньоєврейської мови, можна тлумачити як "кохана". В дитинстві плаксива і слабка. В дорослому віці стає товариською, часто інтроверт, хоча має кілька справжніх друзів.

День ангела 11 червня — душевні привітання в прозі та віршах

День ангела 11 червня — душевні привітання в прозі / Фото: pixabay.com

З іменинами тебе! Нехай цей день буде яскравим, неповторним та незабутнім, а всі твої мрії збуваються якнайшвидше. Бажаю гармонії та спокої у житті, а найголовніше – мирного неба над головою!

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у тебе іменини.

Вітаю!

***

Сьогодні твій день ангела, і я хочу побажати тобі, щоб твоє життя було сповнене гармонії та благополуччя. Нехай ангел, що охороняє тебе, принесе у твоє життя лише яскраві та позитивні моменти.

***

Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров’я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у Ваше серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у Вашу вдачу!

***

В цей особливий день, день твого ангела, хочу побажати тобі міцного здоров’я, безмежної енергії, величезного щастя і невичерпного натхнення. Нехай твій ангел завжди буде твоїм надійним захисником.

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