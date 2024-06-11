День ангела 11 червня: кого та як вітати з іменинами

11 червня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 11 червня
11 червня 2024 року привітайте з іменинами Варфоломія, Єфрема, Марію.
Варфоломій — давньоіудейське ім'я, що означає "син полів". В дитинстві на хлопчика сильно впливає музика і все прекрасне. В дорослому віці стає флегматичним і сентиментальним.
Єфрем — єврейське коріння, перекладається як "плідний". В дитинстві сором'язливий та добрий. В дорослому віці вміє зберігати спокій за будь-якої ситуації.
Марія — походить з давньоєврейської мови, можна тлумачити як "кохана". В дитинстві плаксива і слабка. В дорослому віці стає товариською, часто інтроверт, хоча має кілька справжніх друзів.
День ангела 11 червня — душевні привітання в прозі та віршах
З іменинами тебе! Нехай цей день буде яскравим, неповторним та незабутнім, а всі твої мрії збуваються якнайшвидше. Бажаю гармонії та спокої у житті, а найголовніше – мирного неба над головою!
***
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у тебе іменини.
Вітаю!
***
Сьогодні твій день ангела, і я хочу побажати тобі, щоб твоє життя було сповнене гармонії та благополуччя. Нехай ангел, що охороняє тебе, принесе у твоє життя лише яскраві та позитивні моменти.
***
Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров’я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у Вашу вдачу!
***
В цей особливий день, день твого ангела, хочу побажати тобі міцного здоров’я, безмежної енергії, величезного щастя і невичерпного натхнення. Нехай твій ангел завжди буде твоїм надійним захисником.
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