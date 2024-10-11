День ангела 11 жовтня: кого та як вітати з іменинами

11 жовтня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 11 жовтня

11 жовтня 2024 року привітайте з іменинами Олександра, Макара, Зінаїду.

Олександр — давньогрецьке походження, означає "захисник". В дитинстві нерідко може приносити проблеми батькам, має чудову фантазію. В дорослому віці стає відданим другом, але його коло знайомих обмежене.

Макар — має давньогрецьке коріння, перекладається як "блаженний". В дитинстві потребує підтримки батьків, в школі може проявляти себе як лідер. В дорослому віці стає акуратним, працьовитим, вміє прощати.

Зінаїда — давньогрецьке походження, тлумачиться як "донька Зевса". В дитинстві балакуча, активна і енергійна. В дорослому віці стає розумною, розважливою, але ніколи не йде на компроміс.

День ангела 11 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 11 жовтня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю з днем ангела! Нехай святий, чиє ім'я ти носиш, завжди оберігає тебе і допомагає у всіх твоїх починаннях. Бажаю світла, любові і благополуччя у кожному твоєму дні.

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Вітаю з твоїм днем ангела! Нехай цей день наповнить твоє життя радістю, натхненням і теплими емоціями. Нехай твої мрії здійснюються, а серце радіє від щасливих моментів.

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З днем ангела тебе! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, охороняючи тебе від труднощів і ведучи шляхом добра і миру. Бажаю тобі здоров'я, щастя і невичерпної енергії.

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Вітаю тебе з цим особливим днем! Нехай святий ангелхранитель завжди буде на сторожі твого благополуччя, даруючи спокій і гармонію. Нехай життя буде наповнене приємними сюрпризами і радісними зустрічами.

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Вітаю з днем ангела! Нехай цей день буде яскравим і незабутнім, а святий покровитель надихає тебе на великі звершення. Бажаю тобі удачі у всіх починаннях і гарного настрою кожного дня.

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