День ангела 12 травня: кого та як вітати з іменинами

12 травня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 12 травня

12 травня 2024 року привітайте з іменинами Антона, Германа, Дениса, Івана (Яна), Петра, Семена, Теодора (Федора), Пилипа.

Антон — давньоримське родове ім'я, що означає "з роду Антоніїв". В дитинстві товариський, врівноважений. В дорослому віці дуже відповідально ставиться до пошуку другої половинки.

Герман — давньогерманське ім'я, яке перекладається як "воїн". Дуже самостійна дитина, яка надто залежна від спілкування з іншими. В дорослому віці стає працьовитим кар'єристом.

Денис — давньогрецьке походження, означає "той, що належить Діонісу". В дитинстві рухливий та досить активний. В дорослому віці стає товариським і привітним.

Іван (Ян) — з давньогрецької перекладається як "милість Божа". В дитинтстві дуже прив'язаний до матері. В дорослому віці допропорядний і спокійний.

Петро — прийшло з Давньої Греції і означає "скеля". Вже в дитинстві дуже мужній та сміливий. В дорослому віці стає марнославним і дещо наївним.

Семен — давньоєврейське ім'я, яке перекладається як "почутий Богом". Часто знаходить проблеми там, де їх немає. В дорослому віці намагається всім нав'язувати свої думки.

Теодор (Федір) — давньогрецького походження, означає "дарований Богом". В дитинстві любить усамітнюватися. В дорослому віці стає справжнім авторитетом, до якого приходять за порадою.

Пилип — походить від давньогрецького слова, що перекладається як "той, хто любить коней". Часто похмурий, багато плаче. В дорослому віці стає марнославним і егоїстичним.

День ангела 12 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 12 травня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих. Нехай усі твої починання будуть втілені в життя, а тебе завжди супроводжуватиме удача, процвітання і успіх.

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Ти з Ангелом Хранителем своїм дружи всім серцем. Довіряй йому свої секрети, і вір в дива чудесні разом з ним. Так не потрапиш ти у злі тенета!

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Нехай в очах твоїх безкраїх нестримна молодість буя. І хай тебе несе по світу життя бурхлива течія, як сонце ранньою весною.

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Ти вір в життя і будь собою. Хай час собі летить, а ти, як сонце, цвіти промінням золотим.

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І завжди ангел твій хранитель тебе боронить від біди. Просто вмій життю радіти й по ньому з усмішкою йди!

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