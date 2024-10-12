День ангела 12 жовтня: кого та як вітати з іменинами

12 жовтня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 12 жовтня

12 жовтня 2024 року привітайте з іменинами Олександра, Богдана, Дениса, Івана, Макара, Миколу, Остапа, Тараса.

Олександр — давньогрецьке ім'я, означає "захисник". В дитинстві сміливий і активний. В дорослому віці стає відданим другом, який завжди готовий прийти на допомогу.

Богдан — слов'янське походження, перекладається як "Богом даний". В дитинстві здібний. В дорослому віці стає сильним і сміливим.

Денис — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "присвячений Діонісу". В дитинстві активний і рухливий. В дорослому віці стає товариським і акуратним.

Іван — давньоіудейське ім'я, означає "милість Божа". В дитинстві тихий. В дорослому віці дуже залежить від критики, неквапливий.

Макар — давньогрецьке коріння, перекладається як "блаженний". В дитинстві часто хворіє. В дорослому віці стає скромним, не любить виділятися.

Микола — давньогрецьке походження, тлумачиться як "переможець народів". В дитинстві рідко вередує. В дорослому віці стає товариським, ціленаправленим.

Остап — походження давньогрецьке, означає "твердий". В дитинстві завзятий. В дорослому віці стає цілеспрямованим, з тонким гумором.

Тарас — давньогрецьке коріння, перекладається як "бунтар". В дитинстві впертий і рухливий. В дорослому віці стає честолюбним, небагатослівним.

День ангела 12 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 12 жовтня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю з днем ангела! Нехай святий, чиє ім'я ти носиш, завжди оберігає тебе і допомагає у всіх твоїх починаннях. Бажаю світла, любові і благополуччя у кожному твоєму дні.

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Вітаю з твоїм днем ангела! Нехай цей день наповнить твоє життя радістю, натхненням і теплими емоціями. Нехай твої мрії здійснюються, а серце радіє від щасливих моментів.

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З днем ангела тебе! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, охороняючи тебе від труднощів і ведучи шляхом добра і миру. Бажаю тобі здоров'я, щастя і невичерпної енергії.

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Вітаю тебе з цим особливим днем! Нехай святий ангел-хранитель завжди буде на сторожі твого благополуччя, даруючи спокій і гармонію. Нехай життя буде наповнене приємними сюрпризами і радісними зустрічами.

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Вітаю з днем ангела! Нехай цей день буде яскравим і незабутнім, а святий покровитель надихає тебе на великі звершення. Бажаю тобі удачі у всіх починаннях і гарного настрою кожного дня.

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