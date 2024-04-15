День ангела 15 квітня: кого та як вітати з іменинами

15 квітня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 15 квітня
15 квітня 2024 року привітайте з іменинами Андрія, Віктора, Леоніда, Лук’яна, Олександра, Федора, Трохима, Анастасію, Василису.
Андрій — походить від грецького слова, що перекладається як "відважний". В дитинстві це дуже рухливий та непосидючий хлопчик. Добре вчиться, але лише, якщо його контролювати. В дорослому віці може бути непередбачуваним, імпульсивним.
Віктор — з латинської мови ім'я означає "переможець". Вже в дитинстві хлопчик відрізняється особливою завзятістю до роботи. Поведінка його завжди відрізняється зразковою. В дорослому віці залишається наполегливим, інколи надмірно впертим.
Леонід — давньогрецьке ім'я, яке означає "син лева". В дитинстві щирий та добрий хлопчик, який славиться хорошими вчинками. В дорослому віці стає справжнім другом, який ніколи не зрадить.
Лук'ян — давньоримське ім'я, яке можна перекласти як "світло". Дуже цілеспрямований ще від дитинства, навіть дещо настирливий. В дорослому віці готовий експериментувати, особливо заради досягнення поставлених цілей.
Олександр — давньогрецьке ім'я, що означає "захисник". Хлопчик робить все можливе, щоб досягти своєї мети, його дуже важко змусити робити щось, чого він не хоче. В дорослому віці схильний до конфліктів.
Федір — має грецьке походження і означає "Божий дар". В дитинстві це дуже ніжний та спокійний хлопчик, який може бути навіть трішки кволим. В дорослому віці стає чарівним та цілеспрямованим чоловіком.
Трохим — з грецької перекладається як "годувальник". Рухлива і невгамовна дитина, яка любить активні ігри. В дорослому віці стає дуже успішним, може реалізувати себе буквально в будь-якій професії.
Анастасія — давньогрецьке ім'я, що означає "безсмертна". В дитинстві дівчинка дуже довірлива і наївна. Зовсім незлопам'ятна і мрійлива. В дорослому віці дуже чуйна і душевна жінка, яка знає, що таке милосердя.
Василиса — походить від давньогрецького імені, що перекладається як "цариця". В дитинстві дуже владна і сильна натура, має егоїстичний характер. В дорослому віці можуть відрізнятися дещо завищеною самооцінкою.
День ангела 15 квітня — душевні привітання в прозі і віршах
Я хочу побажати, щоб у твоєму житті не було жодного похмурого дня! Щоб Ангел-охоронець оберігав тебе і благословляв твій кожен вчинок, допомагав у будь-яких починаннях, висвітлював життєвий шлях і вкривав своїм крилом! З Днем ангела тебе!
***
У цей святковий день приймай найкращі побажання
Душевного тепла, добра, краси й любові,
А ще – нехай здійсняться сподівання,
Щоб рідні та близькі були здорові.
Ти з Ангелом Хранителем своїм
Дружи всім серцем, довіряй секрети,
І вір в дива чудесні разом з ним,
Так не потрапиш ти у злі тенета!
***
Вітаємо тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і в хвилини радості, і в хвилини смутку, любові і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою буде радіти.
***
Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде.
***
Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч Тебе у хвилини радості і смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він - підніме, коли ти заплачеш - втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме.
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