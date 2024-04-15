День ангела 15 квітня: кого та як вітати з іменинами

15 квітня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 15 квітня

15 квітня 2024 року привітайте з іменинами Андрія, Віктора, Леоніда, Лук’яна, Олександра, Федора, Трохима, Анастасію, Василису.

Андрій — походить від грецького слова, що перекладається як "відважний". В дитинстві це дуже рухливий та непосидючий хлопчик. Добре вчиться, але лише, якщо його контролювати. В дорослому віці може бути непередбачуваним, імпульсивним.

Віктор — з латинської мови ім'я означає "переможець". Вже в дитинстві хлопчик відрізняється особливою завзятістю до роботи. Поведінка його завжди відрізняється зразковою. В дорослому віці залишається наполегливим, інколи надмірно впертим.

Леонід — давньогрецьке ім'я, яке означає "син лева". В дитинстві щирий та добрий хлопчик, який славиться хорошими вчинками. В дорослому віці стає справжнім другом, який ніколи не зрадить.

Лук'ян — давньоримське ім'я, яке можна перекласти як "світло". Дуже цілеспрямований ще від дитинства, навіть дещо настирливий. В дорослому віці готовий експериментувати, особливо заради досягнення поставлених цілей.

Олександр — давньогрецьке ім'я, що означає "захисник". Хлопчик робить все можливе, щоб досягти своєї мети, його дуже важко змусити робити щось, чого він не хоче. В дорослому віці схильний до конфліктів.

Федір — має грецьке походження і означає "Божий дар". В дитинстві це дуже ніжний та спокійний хлопчик, який може бути навіть трішки кволим. В дорослому віці стає чарівним та цілеспрямованим чоловіком.

Трохим — з грецької перекладається як "годувальник". Рухлива і невгамовна дитина, яка любить активні ігри. В дорослому віці стає дуже успішним, може реалізувати себе буквально в будь-якій професії.

Анастасія — давньогрецьке ім'я, що означає "безсмертна". В дитинстві дівчинка дуже довірлива і наївна. Зовсім незлопам'ятна і мрійлива. В дорослому віці дуже чуйна і душевна жінка, яка знає, що таке милосердя.

Василиса — походить від давньогрецького імені, що перекладається як "цариця". В дитинстві дуже владна і сильна натура, має егоїстичний характер. В дорослому віці можуть відрізнятися дещо завищеною самооцінкою.

День ангела 15 квітня — душевні привітання в прозі і віршах

День ангела 15 квітня — душевні привітання в прозі і віршах / Фото: Unsplash

Я хочу побажати, щоб у твоєму житті не було жодного похмурого дня! Щоб Ангел-охоронець оберігав тебе і благословляв твій кожен вчинок, допомагав у будь-яких починаннях, висвітлював життєвий шлях і вкривав своїм крилом! З Днем ангела тебе!

***

У цей святковий день приймай найкращі побажання

Душевного тепла, добра, краси й любові,

А ще – нехай здійсняться сподівання,

Щоб рідні та близькі були здорові.

Ти з Ангелом Хранителем своїм

Дружи всім серцем, довіряй секрети,

І вір в дива чудесні разом з ним,

Так не потрапиш ти у злі тенета!

***

Вітаємо тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і в хвилини радості, і в хвилини смутку, любові і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою буде радіти.

***

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже Вас від біди повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня з Вами буде.

***

Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч Тебе у хвилини радості і смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він - підніме, коли ти заплачеш - втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме.

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