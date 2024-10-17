День ангела 17 жовтня: кого та як вітати з іменинами

17 жовтня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 17 жовтня
17 жовтня 2024 року привітайте з іменинами Олександра, Андрія, Антона, Дем'яна, Йосипа, Леонтія.
Олександр — давньогрецьке ім'я, означає "захисник". В дитинстві активний і енергійний. В дорослому віці стає впевненим у собі чоловіком, дещо гордим.
Андрій — з давньогрецької мови перекладається як "мужній". В дитинстві непосидючий та активний. В дорослому віці непередбачуваний та імпульсивний.
Антон — латинське коріння, тлумачиться як "гідний похвали". В дитинстві чесний та товариський. В дорослому віці стає поступливим та добрим.
Дем'ян — давньогрецьке походження, означає "той, хто підкорює". В дитинстві рішучий. В дорослому віці стає впевненим у собі, має гострий інтелект.
Йосип — давньоєврейське коріння, перекладається як "збільшення прибутку". В дитинстві чуйний, добрий. В дорослому віці стає гарним батьком, добрим другом.
Леонтій — давньогрецьке ім'я, тлумачиться як "левиний". В дитинстві активний і енергійний. В дорослому віці стає працьовитим і цілеспрямованим.
День ангела 17 жовтня — душевні привітання в прозі
Вітаю з твоїм днем ангела! Нехай святий покровитель завжди оберігає тебе і направляє на правильний шлях. Бажаю тобі сили, мудрості та безмежної радості кожного дня.
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З днем ангела! Нехай твоє життя буде сповнене світлом, любов'ю та гармонією. Нехай святий покровитель завжди підтримує тебе у всіх починаннях.
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Вітаю з днем ангела! Нехай цей особливий день принесе тобі безліч щасливих моментів і незабутніх вражень. Бажаю тобі здоров'я, успіхів і всього найкращого!
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Вітаю тебе з твоїм святом! Нехай святий покровитель завжди буде на сторожі твого благополуччя, даруючи тобі спокій і натхнення. Бажаю тобі щастя, гармонії та здійснення всіх мрій.
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З днем ангела! Нехай цей день буде яскравим і наповненим любов'ю. Бажаю тобі невичерпної енергії, щасливих моментів та вірних друзів поруч.
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