День ангела 18 червня: кого та як вітати з іменинами

18 червня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 18 червня

18 червня 2024 року привітайте з іменинами Олександра, Василя, Віктора, Леонтія, Сергія.

Олександр — з давньогрецької мови означає "захисник". В дитинстві впевнений у собі і напористий. В дорослому віці стає відданим другом і хорошим сім'янином.

Василь — прийшло до нас з Давньої Греції, перекладається як "цар". В дитинстві не хуліганить, дуже спокійний. В дорослому віці стає товариським, готовий завжди прийти на допомогу.

Віктор — походить від римського імені, яке тлумачиться як "переможець". В дитинстві живе у світі мрій та фантазій. В дорослому віці любить активний спосіб життя, працьовитий.

Леонтій — з'явилося у давніх греків, означає "левиний". В дитинстві відрізняється сильним духом, сміливістю. В дорослому віці стає педантичним, з добре розвиненою інтуїцією.

Сергій — тлумачиться з латині як "знатний". В дитинстві вразливий, всім цікавиться. В дорослому віці стає впевненим у собі, відповідальним, врівноваженим та спокійним.

День ангела 18 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 18 червня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе на кожному кроці, даруючи мир, радість та благополуччя. Нехай твоє серце завжди буде сповнене любові, а душа - світла і натхнення. Будь щасливою і здоровою, і нехай всі твої мрії здійснюються!

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Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, допомагаючи в будь-яких справах і підтримуючи в складних ситуаціях. Нехай він принесе тобі удачу, міцне здоров'я і багато щасливих моментів. Хай у твоєму житті панує гармонія та любов.

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Вітаю тебе з днем ангела! Нехай цей день принесе тобі світло і тепло, а твій ангел-охоронець завжди стоїть на варті твоєї безпеки і щастя. Бажаю тобі сили духу, ясних думок і великих досягнень. Нехай твоє життя буде наповнене радістю та успіхом.

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Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе від бід і негараздів, даруючи мир і спокій. Бажаю, щоб кожен день приносив тобі нові можливості і щасливі моменти. Нехай твоя душа завжди буде сповнена радості, а серце — любові.

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Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди стоїть на сторожі твого щастя і здоров'я, допомагаючи тобі в усіх починаннях. Бажаю, щоб кожен день був наповнений світлом, теплом і радістю, а всі твої мрії і бажання здійснювалися. Хай життя дарує тобі лише приємні сюрпризи і моменти!

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