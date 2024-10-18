День ангела 18 жовтня: кого та як вітати з іменинами

18 жовтня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 18 жовтня

18 жовтня 2024 року привітайте з іменинами Андрія, Гаврила, Давида, Йосипа, Луку, Миколу, Семена, Сергія, Федора, Єлизавету, Злату.

Андрій — давньогрецьке коріння, означає "мужній". В дитинстві цілеспрямований, активний. В дорослому віці стає душею будь-якої компанії, вміє гарно пожартувати.

Гаврило — давньоарамейське походження, перекладається як "Бог — моя сида". В дитинстві енергійний, має твердий характер. В дорослому віці стає комунікабельним.

Давид — давньоєврейське ім'я, тлумачиться як "улюбленець". В дитинстві закритий в собі. В дорослому віці стає самовідданим чоловіком, старанним і цілеспрямованим.

Йосип — давньоєврейське коріння, означає "нехай Бог винагородить". В дитинстві енергійний, рухливий. В дорослому віці стає впертим, має аналітичні здібності.

Лука — давньогрецьке походження, перекладається як "світло". В дитинстві слухняний. В дорослому віці стає сімейним, не любить лестощі і гучні компанії.

Микола — давньогрецьке ім'я, тлумачиться як "переможець народів". В дитинстві спокійний і уважний. В дорослому віці стає потайливим, не виносить критику.

Семен — давньоєврейське коріння, означає "почутий Богом". В дитинстві має добре розвинену інтуїцію. В дорослому віці стає щирим, постійним у своїх почуттях.

Сергій — давньоримське походження, перекладається як "знатний". В дитинстві непередбачуваний. В дорослому віці стає впертим, надмірно відкритим і товариським.

Федір — давньогрецьке ім'я, тлумачиться як "подарунок Бога". В дитинстві цілеспрямований і емоційний. В дорослому віці стає енергійним, примхливим.

Єлизавета — давньоєврейське коріння, означає "Божа клятва". В дитинстві примхлива і самозакохана. В дорослому віці стає владною і категоричною.

Злата — давньогрецьке походження, перекладається як "золото". В дитинстві не любить одноманітності. В дорослому віці стає дружелюбною,

День ангела 18 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 18 жовтня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

В цей особливий день твого ангела, хочу побажати тобі, щоб він завжди був поруч, захищаючи та направляючи на правильний шлях. Нехай у твоєму житті буде якомога більше світлих моментів і добрих людей. Зі святом!

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У день твого ангела бажаю тобі знайти в серці спокій і впевненість. Нехай ангел-охоронець завжди оберігає тебе від труднощів і дарує натхнення на нові звершення. Вітаю з цим чудовим святом!

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В день твоєї небесної опікунки бажаю, щоб у твоєму житті завжди було місце для радості, любові та щастя. Нехай твій ангел дарує тобі сили долати всі труднощі та підтримує в кожному починанні. З Днем ангела!

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Вітаю! У цей особливий день бажаю тобі, щоб твій ангел-охоронець завжди світив тобі на дорозі і допомагав реалізувати всі твої мрії. Нехай у твоєму житті панує мир і гармонія. Зі святом!

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В цей день твоєї ангельської опіки, хочу побажати тобі удачі, здоров'я і безмежної любові. Нехай твій ангел завжди буде поруч, даруючи тобі теплоту і надію. Вітаю з Днем ангела!

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