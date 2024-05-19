День ангела 19 травня: кого та як вітати з іменинами

19 травня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 19 травня

19 травня 2024 року привітайте з іменинами Олександра, Антона, Валентина, Василя, Віктора, Григорія, Дмитра, Івана, Максима, Матвія, Митрофана, Михайла, Миколу, Павла, Сергія, Анастасію.

Олександр — має давньогрецьке коріння і означає "захисник". Від дитинстві захоплюється спортом, має творчу натуру. В дорослому віці стає велелюбним.

Антон — давньоримське ім'я, яке перекладається як "гідний похвали". В дитинстві чарівний і товариський. В дорослому віці стає поривчастим, надто емоційним.

Валентин — латинське походження, означає "здоровий тілом". В дитинстві бере близько до серця будь-які слова. В дорослому віці стає товариським, не любить бути на самоті.

Василь — прийшло до нас з Давньої Греції і перекладається як "цар". В дитинстві спокійний хлопчик, не надто активний. В дорослому віці стає тихим та врівноваженим.

Віктор — походження римське, означає "переможець". В дитинстві може посередньо вчитися, але досить розумний. В дорослому віці стає працьовитим.

Григорій — давньогрецьке ім'я, що означає "бадьорий". В дитинстві оптимістично налаштований. В дорослому віці стає добрим, доброзичливим і щирим.

Дмитро — ім'я давньогрецьке, перекладається як "присвячений Деметрі". В дитинстві володіє гнучким характером. В дорослому віці стає сміливим, чітко йде до мети.

Іван — має давньоіудейське коріння, означає "милість Божа". В дитинстві спокійний, залежить від критики. В дорослому віці стає повільним, що може негативно впливати на роботу.

Максим — походить від римського родового імені, що означає "найвеличніший". В дитинстві спокійний, тихий. В дорослому віці стає категоричним та впертим чоловіком.

Матвій — давньоєврейське ім'я, яке перекладається як "дар Божий". В дитинстві спокійний, слухняний. В дорослому віці стає миролюбним, не любить конфліктів.

Митрофан — прийшло з Давньої Греції і означає "явлений матір'ю". В дитинстві наполегливий і розсудливий. В дорослому віці стає самостійним, добивається успіху в кар'єрі.

Михайло — давньоєврейське ім'я, яке означає "такий же як Бог". В дитинстві добрий, уважний до інших. В дорослому віці стає активним, цілеспрямованим.

Микола — має давньогрецьке походження, перекладається як "переможець народів". В дитинстві володіє неабиякою витримкою. В дорослому віці може похвалитися аналітичним складом розуму.

Павло — походить від латинського слова "молодший". В дитинстві ввічливий, старається завжди прийти на допомогу. В дорослому віці стає стриманим і зібраним.

Сергій — з латинської мови означає "високий". В дитинстві зацікавлений в усьому, вразливий. В дорослому віці стає впевненим і серйозним чоловіком, який може дати здачі.

Анастасія — має давньогрецьке коріння і перекладається як "безсмертна". В дитинстві добра і чуйна. В дорослому віці стає романтичною, може жити в світі фантазій.

День ангела 19 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 19 травня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай цей день принесе тобі радість і щастя, а твій ангел-хранитель завжди оберігає тебе від усіх негараздів.

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З днем ангела тебе! Бажаю, щоб твоє життя було сповнене світлом і любов’ю, а опіка твого небесного покровителя допомагала тобі у всіх починаннях.

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Прийми мої найщиріші вітання з днем ангела! Нехай кожен день буде для тебе особливим, а твій ангел завжди веде тебе шляхом добра і гармонії.

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Сьогодні твій день ангела, і я хочу побажати тобі найкращого! Нехай твій заступник з небес завжди дарує тобі впевненість у собі та віру в краще.

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Вітаю з чудовим святом — днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець ніколи не втомлювався допомагати тобі і наповнював твоє серце миром і спокоєм.

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