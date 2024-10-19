День ангела 19 жовтня: кого та як вітати з іменинами

19 жовтня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 19 жовтня

19 жовтня 2024 року привітайте з іменинами Дмитра, Івана, Леонтія, Сергія.

Дмитро — давньогрецьке коріння, означає "присвячений Деметрі". В дитинстві цілеспрямований. В дорослому віці залишається наполегливим, вперто йде до своєї мети.

Іван — давньоіудейське походження, перекладається як "милість Божа". В дитинстві добрий і чуйний. В дорослому віці стає співчутливим, милосердним.

Леонтій — давньогрецьке ім'я, тлумачиться як "левиний". В дитинстві впертий, доставляє батькам проблеми. В дорослому віці стає відповідальним і старанним.

Сергій — давньоримське ім'я, означає "знатний". В дитинстві товариський і активний. В дорослому віці стає самостійним, покладається тільки на себе в житті.

День ангела 19 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 19 жовтня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю з днем ангела! Нехай святий покровитель завжди оберігає тебе і направляє на правильний шлях. Бажаю тобі сили, мудрості та безмежної радості кожного дня.

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З днем ангела! Нехай твоє життя буде сповнене світлом, любов'ю та гармонією. Нехай святий завжди підтримує тебе у всіх починаннях.

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З днем ангела тебе! Нехай цей особливий день принесе тобі безліч щасливих моментів і незабутніх вражень. Бажаю тобі здоров'я, успіхів і всього найкращого!

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Вітаю тебе з цим святом! Нехай святий покровитель завжди буде на сторожі твого благополуччя, даруючи тобі спокій і натхнення. Бажаю тобі щастя, гармонії та здійснення всіх мрій.

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З днем ангела! Нехай цей день буде яскравим і наповненим любов'ю. Бажаю тобі невичерпної енергії, щасливих моментів та вірних друзів поруч.

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