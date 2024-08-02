День ангела 2 серпня: кого та як вітати з іменинами

2 серпня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 2 серпня

2 серпня 2024 року привітайте з іменинами Василя, Івана, Кирила, Платона, Романа, Степана, Тараса, Федора.

Василь — давньогрецьке ім'я, означає "цар". В дитинстві не схожий на інших дітей, спокійний. В дорослому віці стає впевненим у собі, цілеспрямованим.

Іван — давньоіудейське коріння, перекладається як "милість Божа". В дитинстві дуже пов'язаний з матір'ю. В дорослому віці важко переносить критику, неквапливий.

Кирило — давньогрецьке походження, тлумачиться як "владика". В дитинстві слухняний, справедливий. У дорослому віці стає спокійним і життєрадісним.

Платон — походить від давньогрецького імені, означає "широкоплечий". В дитинстві має позитивний характер. В дорослому віці стає відповідальним, працьовитим.

Роман — у перекладі з давньогрецької "міцний". В дитинстві непосидючий, не любить одноманітності. В дорослому віці стає допитливим, працьовитим, бажає розвиватися.

Степан — давньогрецьке ім'я, тлумачиться як "вінець". В дитинстві доброзичливий і приязний. В дорослому віці стає дещо сором'язливим, завжди прийде на допомогу.

Тарас — давньогрецьке походження, означає "неспокійний". В дитинстві впертий і рухливий. В дорослому віці стає практичним, честолюбним, любить проводити час за читанням.

Федір — з давньогрецької перекладається як "подарунок Бога". В дитинстві має добре розвинену інтуїцію. В дорослому віці стає ідеальним чоловіком, але довго обирає собі супутницю життя.

День ангела 2 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 2 серпня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди охороняє тебе і дарує тобі міцне здоров'я, радість та успіх у всіх починаннях. Нехай твоє життя буде сповнене щастя і любові!

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Вітаю з твоїм днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поряд, захищає тебе від усіх негараздів і направляє на вірний шлях. Бажаю тобі безмежного щастя, міцного здоров'я та здійснення всіх мрій!

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Щиро вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій покровитель буде тобі надійним другом і захисником, даруючи спокій та гармонію. Бажаю тобі радості, успіхів у всіх справах і натхнення на кожен день!

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Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій ангел завжди буде поруч, охороняючи тебе від лиха і даруючи спокій і благополуччя. Бажаю тобі здоров'я, щастя і здійснення всіх бажань!

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Прийми мої щирі вітання з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель допомагає тобі у всіх починаннях і дарує тобі силу та наснагу. Бажаю тобі щастя, любові і гарного настрою кожен день!

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