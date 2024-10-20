День ангела 20 жовтня: кого та як вітати з іменинами

20 жовтня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 20 жовтня

20 жовтня 2024 року привітайте з іменинами Олександра, Артема, Івана, Леоніда, Михайла, Миколу, Павла, Петра, Ірину.

Олександр — давньогрецьке ім'я, означає "захисник". В дитинстві наполегливий і цілеспрямований. В дорослому віці стає практичним, відданим, любить бути в центрі подій.

Артем — давньогрецьке коріння, перекладається як "присвячений Артеміді". В дитинстві рухливий і енергійний. В дорослому віці стає самодостатнім, упертим.

Іван — давньоіудейське походження, тлумачиться як "милість Божа". В дитинстві добрий і спокійний. В дорослому віці стає чуйним, неквапливим, цілеспрямованим.

Леонід — давньогрецьке ім'я, означає "син лева". В дитинстві безстрашний і впертий. В дорослому віці стає оптимістичним дипломатом, блискуче справляється з проблемами.

Михайло — давньоєврейське коріння, перекладається як "хто як Бог". В дитинстві спокійний і незлобивий. В дорослому віці стає тактовним і доброзичливим.

Микола — давньогрецьке походження, тлумачиться як "переможець народів". В дитинстві енергійний і добрий. В дорослому віці стає потайливим, часто приймає дивні для інших рішення.

Павло — походить від латинського слова, означає "молодший". В дитинстві врівноважений і спокійний. В дорослому віці стає замкнутим, пасивним.

Петро — давньогрецьке ім'я, перекладається як "скеля". В дитинстві непоганий організатор. В дорослому віці стає впевненим у собі, всі рішення завжди приймає сам.

Ірина — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "дарує мир і спокій". В дитинстві самостійна не по роках. В дорослому віці стає мрійливою, розсіяною.

День ангела 20 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 20 жовтня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю з твоїм святом! Нехай святий покровитель завжди буде поруч, оберігаючи тебе від труднощів і направляючи на шлях добра. Бажаю тобі міцного здоров'я, радості та мирного серця.

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З днем ангела! Нехай цей день принесе тобі тільки позитивні емоції і багато усмішок. Нехай святий завжди буде твоїм наставником і провідником у житті.

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Вітаю з днем ангела! Нехай святий завжди буде поруч, оберігаючи тебе від усіх негараздів. Бажаю тобі здоров'я, щастя і гармонії у всьому, що ти робиш.

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Вітаю тебе з цим особливим святом! Нехай святий покровитель дарує тобі натхнення, силу та мудрість на кожному кроці твого життя. Бажаю тобі незабутніх моментів та великого щастя.

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З днем ангела! Нехай цей день буде наповнений любов'ю, радістю та теплом. Бажаю тобі міцного здоров'я, успіхів у всіх починаннях і гармонії в душі.

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