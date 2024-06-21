День ангела 21 червня: кого та як вітати з іменинами

21 червня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 21 червня

21 червня 2024 року привітайте з іменинами Олексія, Антона, Георгія, Івана (Яна), Максима, Микиту, Миколу, Федора, Анастасію, Василису.

Олексій — від давньогрецького слова "оберігаю". В дитинстві здатний постояти за себе і своїх рідних. В дорослому віці стає вразливим до критики, працьовитим.

Антон — давньоримське коріння, перекладається як "вступати в бій". В дитинстві чарівний та товариський. В дорослому віці стає стриманим, красномовним, дипломатичним.

Георгій — тлумачиться з давньогрецької як "землероб". В дитинстві спокійний та веселий. В дорослому віці стає справжнім романтиком, вміє підлаштовуватися під обставини.

Іван (Ян) — від давньоіудейського означає "милість Божа". В дитинстві дуже близький з матір'ю. В дорослому віці стає спокійним, врівноваженим і неквапливим.

Максим — у перекладі з римської "найвеличніший". В дитинстві не любить виділятися, не вірить у свої сили. В дорослому віці стає впевненим і досить категоричним.

Микита — прийшло з давньогрецької мови, тлумачиться як "переможець". В дитинстві виявляє схильність до пізнання. В дорослому віці стає з задоволенням подорожує.

Микола — походить від давньогрецького імені, що означає "переможець народів". В дитинстві старанний, гарно вчиться. В дорослому віці стає дуже вірним, любить сім'ю.

Федір — з давньогрецької мови перекладається як "дар Бога". В дитинстві порядний та охайний. В дорослому віці вміє красиво розмовляти, тому підбирає відповідну професію.

Анастасія — походить від давньогрецького імені, що тлумачиться як "безсмертна". В дитинстві довірлива і незлопам'ятна. В дорослому віці стає чуйна, вміє жаліти.

Василиса — давньогрецьке ім'я, яке означає "цариця". В дитинстві владна і вперта. В дорослому віці стає добропорядно, працелюбною та цілеспрямованою.

День ангела 21 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 21 червня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій покровитель завжди оберігає тебе від усіх негараздів, наповнює твоє життя світлом, радістю та натхненням.

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У цей особливий день хочу побажати тобі ангельського терпіння, небесної мудрості та земного щастя. З днем ангела!

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Нехай твій день ангела буде сповнений чудових моментів, приємних сюрпризів і щирих посмішок. Бажаю тобі мирного неба і благодаті у житті.

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З днем ангела! Бажаю, щоб кожен день був для тебе святом, а ангел-хранитель завжди вказував правильний шлях і захищав від усього злого.

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В цей чудовий день хочу побажати тобі бути завжди оточеним любов’ю і турботою, як ангели оточують нас своєю опікою. З днем ангела!

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