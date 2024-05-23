День ангела 23 травня: кого та як вітати з іменинами

23 травня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 23 травня

23 травня 2024 року привітайте з іменинами Афанасія, Данила, Леонтія, Михайла, Дарину, Єфросинію, Марію.

Афанасій — має давньогрецькі корені і означає "безсмертний". В дитинстві має багату уяву, досить мрійливий. В дорослому віці стає приємним у спілкуванні та скромним.

Данило — давньоєврейське ім'я, яке перекладається як "Бог мій суддя". В дитинстві спокійний та ласкавий. В дорослому віці стає справжнім лідером, оптимістом.

Леонтій — прийшло з Давньої Греції, означає "левинний". Вже від дитинстві відрізняється вольовим характером. В дорослому віці стає старанним в будь-якій професії.

Михайло — має єврейське походження і означає "такий же як Бог". В дитинстві дружелюбний, товариський. В дорослому віці стає більш впевненим у собі.

Дарина — старослов'янське ім'я, яке можна перекласти як "дарована". В дитинстві активна і непосидюча. В дорослому віці стає спокійною та привітною жінкою.

Єфросинія — з давньогрецької "благомислення". В дитинстві енергійна, активна, емоційна. В дорослому віці стає відповідальною та працьовитою жінкою.

Марія — давньоєврейське ім'я, яке означає "кохана". В дитинстві м'яка та поступлива. В дорослому віці стає працьовита, обирає ту сферу, в якій зможе повністю себе реалізувати.

День ангела 23 травня — душевні привітання в прозі і віршах

День ангела 23 травня — душевні привітання в прозі і віршах / Фото: Unsplash

Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч Тебе у хвилини радості і смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він — підніме, коли ти заплачеш — втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме.

***

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже Вас від біди повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня з Вами буде.

***

Щиро вітаю Тебе з Днем Ангела ! Нехай цей день буде для Тебе справді глибокорадісним і наповненим Божою присутністю!

***

Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти проміння золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову з своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти в свою чергу не заставляв його за тебе червоніти!

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