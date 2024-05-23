День ангела 23 травня: кого та як вітати з іменинами

23 травня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 23 травня
23 травня 2024 року привітайте з іменинами Афанасія, Данила, Леонтія, Михайла, Дарину, Єфросинію, Марію.
Афанасій — має давньогрецькі корені і означає "безсмертний". В дитинстві має багату уяву, досить мрійливий. В дорослому віці стає приємним у спілкуванні та скромним.
Данило — давньоєврейське ім'я, яке перекладається як "Бог мій суддя". В дитинстві спокійний та ласкавий. В дорослому віці стає справжнім лідером, оптимістом.
Леонтій — прийшло з Давньої Греції, означає "левинний". Вже від дитинстві відрізняється вольовим характером. В дорослому віці стає старанним в будь-якій професії.
Михайло — має єврейське походження і означає "такий же як Бог". В дитинстві дружелюбний, товариський. В дорослому віці стає більш впевненим у собі.
Дарина — старослов'янське ім'я, яке можна перекласти як "дарована". В дитинстві активна і непосидюча. В дорослому віці стає спокійною та привітною жінкою.
Єфросинія — з давньогрецької "благомислення". В дитинстві енергійна, активна, емоційна. В дорослому віці стає відповідальною та працьовитою жінкою.
Марія — давньоєврейське ім'я, яке означає "кохана". В дитинстві м'яка та поступлива. В дорослому віці стає працьовита, обирає ту сферу, в якій зможе повністю себе реалізувати.
День ангела 23 травня — душевні привітання в прозі і віршах
Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч Тебе у хвилини радості і смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він — підніме, коли ти заплачеш — втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме.
***
Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде.
***
Щиро вітаю Тебе з Днем Ангела ! Нехай цей день буде для Тебе справді глибокорадісним і наповненим Божою присутністю!
***
Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!
***
Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову з своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти в свою чергу не заставляв його за тебе червоніти!
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