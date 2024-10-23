День ангела 23 жовтня: кого та як вітати з іменинами

23 жовтня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 23 жовтня

23 жовтня 2024 року привітайте з іменинами Олександра, Володимира, Гната, Максима, Миколу, Якова, Єфросинію.

Олександр — давньогрецьке ім'я, означає "захисник". В дитинстві захоплюється спортом. В дорослому віці стає маніпулятивним, інколи пихатим.

Володимир — старонімецьке коріння, перекладається як "велика сила". В дитинстві активний. В дорослому віці стає відповідальним, на нього завжди можна покластися.

Гнат — латинське походження, тлумачиться як "вогнений". В дитинстві часто істерить. В дорослому віці стає непостійним, пристрасним у любові.

Максим — латинське ім'я, означає "найвеличніший". В дитинстві дуже здібний. В дорослому віці стає впевненим у собі, комунікабельним, вміє себе показати.

Микола — давньогрецьке коріння, перекладається як "переможець народів". В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає безкорисливим і чесним.

Яків — давньоєврейське походження, тлумачиться як "другий за народженням". В дитинстві розважливий. В дорослому віці стає практичним, прагне будь-яку справу довести до кінця.

Єфросинія — давньогрецьке ім'я, означає "радісна". В дитинстві енергійна. В дорослому віці стає відповідальною, працьовитою, має авторитет.

День ангела 23 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 23 жовтня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

З днем ангела! Нехай святий покровитель завжди буде поруч, оберігаючи тебе від усіх негараздів. Бажаю тобі щастя, здоров'я і гармонії у всіх починаннях.

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Вітаю тебе з днем ангела! Нехай цей день принесе тобі радість, тепло і любов. Бажаю тобі здійснення всіх мрій і планів.

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З днем ангела! Нехай святий дарує тобі мудрість, силу і натхнення на кожному кроці. Бажаю тобі щасливих моментів і вірних друзів поруч.

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Вітаю тебе з твоїм святом! Нехай святий покровитель завжди охороняє тебе і дарує спокій в душі. Бажаю тобі процвітання і благополуччя.

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З днем ангела! Нехай цей день буде наповнений світлом, добром і щастям. Бажаю тобі здоров'я, успіхів і багато радісних подій.

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