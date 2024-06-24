День ангела 24 червня: кого та як вітати з іменинами

24 червня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 24 червня

24 червня 2024 року привітайте з іменинами Антона, Івана (Яна), Микиту, Якова.

Антон — давньоримське ім'я, яке означає "вступати в бій". В дитинстві вразливий і товариський. В дорослому віці стає емоційним, дещо агресивним, вміє доказувати свою правоту.

Іван (Ян) — від давньоіудейського перекладається як "подарунок Божий". В дитинстві надзвичайно сильно прив'язаний до матері. В дорослому віці стає добропорядним і спокійним.

Микита — з грецької мови тлумачиться як "переможець". В дитинстві обережний, неактивний. В дорослому віці стає радісним, не любить командну роботу.

Яків — давньоєврейське ім'я, означає "другий за народженням". В дитинстві практичний і розважливий. В дорослому віці стає життєрадісним, винахідливим.

День ангела 24 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 24 червня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю з Днем ангела. Нехай Ваш ангел просвічує Вас на всяк час, зберігає від усього злого і заохочує на добрі справи.

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Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч Тебе у хвилини радості і смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він - підніме, коли ти заплачеш - втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме.

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Вітаю тебе з днем Ангела і бажаю, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання і успіх.

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Дорогий мій друже, у кожного з нас є ангел-охоронець, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно я впевнений, що він завжди знаходиться десь біля нас. Хочу в цей радісний святковий день побажати тобі і твоєму ангелові побільше сонячних днів, радості в житті й любові до ближнього свого.

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З Днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч хороших якостей. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків по житті і пишається тим ім'ям, що подарували тобі твої батьки.

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