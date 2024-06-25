День ангела 25 червня: кого та як вітати з іменинами

25 червня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 25 червня

25 червня 2024 року привітайте з іменинами Василя, Дениса, Костянтина, Миколу, Петра, Семена, Федора, Єфросинію.

Василь — з давньогрецької мови означає "цар". В дитинстві турботливий і дуже слухняний. В дорослому віці стає веселим, простий у спілкуванні і відкритий.

Денис — давньогрецьке ім'я, перекладається як "той, що належить Діонісу". В дитинстві активний, рухливий. В дорослому віці стає товариським, привітним.

Костянтин — римське походження, тлумачиться як "постійний". В дитинстві часто тривожиться, боязкий. В дорослому віці стає сумлінним працівником, відповідальним.

Микола — походить від давньогрецького "переможець народів". В дитинстві досить рідко вередує. В дорослому віці стає успішним, довго обирає собі дружину.

Петро — давньогрецьке походження, перекладається як "скеля". В дитинстві посидючий та слухняний. В дорослому віці стає добрим, намагається уникати сварок.

Семен — давньоєврейське ім'я, тлумачиться як "почутий Богом". В дитинстві рішучий та самовпевнений. В дорослому віці вміє знаходити вихід там, де, здавалося б, його немає.

Федір — давньогрецьке ім'я, яке означає "дарований Богом". В дитинстві самостійний, обдарований. В дорослому віці стає може стати справжнім авторитетом.

Єфросинія — походить з Давньої Греції, перекладається як "радість". В дитинстві енергійна, емоційна. В дорослому віці стає наполегливою і дуже відповідальною.

День ангела 25 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 25 червня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю тобі міцного здоров'я, щастя, успіхів у всіх починаннях і невичерпної енергії. Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе і допомагає у всіх життєвих ситуаціях.

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Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, захищає від негараздів і направляє на правильний шлях. Бажаю тобі благополуччя, радості та багато приємних моментів у житті.

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Прийми мої щирі вітання з Днем ангела! Бажаю тобі гармонії, спокою, удачі і незмінної підтримки рідних і друзів. Нехай твій ангел завжди надихає тебе на нові звершення і допомагає досягати поставлених цілей.

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У твій День ангела хочу побажати тобі нескінченної радості, успіхів у всіх справах і здійснення найзаповітніших мрій. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігаючи і підтримуючи тебе у важкі моменти.

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Вітаю з Днем ангела! Бажаю тобі міцного здоров'я, великого щастя, натхнення і багато-багато посмішок. Нехай твій ангел завжди стоїть на варті твого добробуту і допомагає долати всі життєві труднощі.

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