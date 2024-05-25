День ангела 25 травня: кого та як вітати з іменинами

25 травня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 25 травня

25 травня 2024 року привітайте з іменинами Івана (Яна), Інокентія, Теодора (Федора).

Іван (Ян) — має давньоєврейське походження і означає "милість Божа". В дитинстві дуже гнучкий, може добре вчитися. В дорослому віці стає терплячим, не боїться труднощів.

Інокентій — римське ім'я, яке перекладається як "невинний". В дитинстві замкнутий у собі, поступливий. В дорослому віці стає щирим, вміє з легкістю перемикати свою увагу.

Теодор (Федір) — давньогрецьке коріння, означає "дар Божий". В дитинстві мовчазний, дещо похмурий. В дорослому віці стає доброзичливим, намагається не вступати у конфлікти з колегами.

День ангела 25 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 25 травня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усіх негараздів, наповнює твоє життя світлом, радістю та натхненням. Бажаю тобі міцного здоров’я, безмежного щастя та гармонії у всьому!

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Сьогодні особливий день — твій День Ангела. Хочу побажати тобі, щоб ангел-хранитель завжди був поруч, дарував тобі мудрість у рішеннях і силу духу. Нехай кожен твій день буде сповнений любові та позитиву!

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У цей чудовий день, коли ти святкуєш День Ангела, бажаю тобі неземної краси душі, яскравих моментів у житті та вірних друзів поруч. Нехай твій ангел-охоронець завжди веде тебе дорогами щастя та успіху!

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Прийми мої найщиріші вітання з Днем Ангела! Нехай цей день принесе тобі багато радості, а твій ангел-хранитель завжди зберігає тебе від усіх бід. Бажаю тобі здійснення найзаповітніших бажань і величезного людського щастя!

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Вітаю тебе з чудовим святом — Днем Ангела! Нехай твій ангел-покровитель дарує тобі спокій і захист, а твоє серце наповнюється любов’ю та теплом. Бажаю тобі мирного неба над головою і впевненості у кожному кроці!

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