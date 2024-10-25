День ангела 25 жовтня: кого та як вітати з іменинами

25 жовтня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 25 жовтня
25 жовтня 2024 року привітайте з іменинами Валерія.
Валерій — походить від латинського слова "сильний". В дитинстві справжній бешкетник, у якого енергія може бити через край. В дорослому віці стає сміливим, не страждає через комплекси, дуже "домашній", любить проводити час з близькими вдома.
День ангела 25 жовтня — душевні привітання в прозі і віршах
З днем ангела! Нехай святий покровитель завжди буде поруч, оберігаючи тебе від усіх негараздів. Бажаю тобі щастя, здоров'я і гармонії у всіх починаннях.
***
В День Ангела, Валерій, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Вітаю тебе з днем ангела! Нехай цей день принесе тобі радість, тепло і любов. Бажаю тобі здійснення всіх мрій і планів.
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Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо — ти такий!
Ми Валерія вітаєм,
З днем ангела твоїм,
І тобі одне бажаєм —
Будь завжди ти золотим!
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З днем ангела! Нехай святий дарує тобі мудрість, силу і натхнення на кожному кроці. Бажаю тобі щасливих моментів і вірних друзів поруч.
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