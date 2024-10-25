День ангела 25 жовтня: кого та як вітати з іменинами

25 жовтня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 25 жовтня

25 жовтня 2024 року привітайте з іменинами Валерія.

Валерій — походить від латинського слова "сильний". В дитинстві справжній бешкетник, у якого енергія може бити через край. В дорослому віці стає сміливим, не страждає через комплекси, дуже "домашній", любить проводити час з близькими вдома.

День ангела 25 жовтня — душевні привітання в прозі і віршах

День ангела 25 жовтня — душевні привітання в прозі і віршах / Фото: Unsplash

З днем ангела! Нехай святий покровитель завжди буде поруч, оберігаючи тебе від усіх негараздів. Бажаю тобі щастя, здоров'я і гармонії у всіх починаннях.

***

В День Ангела, Валерій, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай цей день принесе тобі радість, тепло і любов. Бажаю тобі здійснення всіх мрій і планів.

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо — ти такий!

Ми Валерія вітаєм,

З днем ангела твоїм,

І тобі одне бажаєм —

Будь завжди ти золотим!

***

З днем ангела! Нехай святий дарує тобі мудрість, силу і натхнення на кожному кроці. Бажаю тобі щасливих моментів і вірних друзів поруч.

Читайте також: