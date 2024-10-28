День ангела 28 жовтня: кого та як вітати з іменинами

28 жовтня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 28 жовтня
28 жовтня 2024 року привітайте з іменинами Арсена, Георгія, Дмитра, Івана, Максима, Миколу, Степана, Ганну.
Арсен — давньогрецьке походження, означає "зрілий". В дитинстві комунікабельний. В дорослому віці стає принциповим, розважливим і працьовитим.
Георгій — давньогрецьке коріння, перекладається як "землероб". В дитинстві емоційний. В дорослому віці стає раціональним, цілеспрямованим і доброзичливим.
Дмитро — давньогрецьке ім'я, тлумачиться як "присвячений Деметрі". В дитинстві вольовий. В дорослому віці стає комунікабельним, життєлюбним, з почуттям гумору.
Іван — давньоіудейське походження, означає "милість Божа". В дитинстві добрий. В дорослому віці стає працьовитим, неквапливим.
Максим — з латині можна перекласти як "величний". В дитинстві чуйний. В дорослому віці стає доброзичливим, впевненим у собі, категоричним.
Микола — давньогрецьке ім'я, тлумачиться як "переможець народів". В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає потайливим, нікому нічого не розповідає про своє життя.
Степан — давньогрецьке походження, означає "вінець". В дитинстві веселий. В дорослому віці стає привабливим і серйозним, працьовитим.
Ганна — давньоєврейське ім'я, перекладається як "добра воля". В дитинстві спокійна, добра. В дорослому віці працьовита, посидюча, любить допомагати.
День ангела 28 жовтня — душевні привітання в прозі
Вітаю з днем ангела! Нехай святий покровитель завжди буде поруч, оберігаючи тебе і направляючи на правильний шлях. Бажаю тобі міцного здоров'я, радості та безмежної любові.
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З днем ангела! Нехай цей день принесе тобі світло, тепло і гармонію. Бажаю тобі здійснення всіх мрій, успіху в усіх починаннях і багато щасливих моментів.
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З днем ангела тебе! Нехай святий покровитель завжди оберігає тебе від усіх негараздів і дарує натхнення. Бажаю тобі здоров'я, щастя і гарного настрою щодня.
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Вітаю тебе з цим святом! Нехай святий дарує тобі мудрість, силу та натхнення на кожному кроці. Бажаю тобі миру, добробуту і незабутніх моментів.
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З днем ангела! Нехай твоє життя буде наповнене любов'ю та радістю. Бажаю тобі міцного здоров'я, вірних друзів і яскравих емоцій.
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