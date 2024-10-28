День ангела 28 жовтня: кого та як вітати з іменинами

28 жовтня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 28 жовтня

28 жовтня 2024 року привітайте з іменинами Арсена, Георгія, Дмитра, Івана, Максима, Миколу, Степана, Ганну.

Арсен — давньогрецьке походження, означає "зрілий". В дитинстві комунікабельний. В дорослому віці стає принциповим, розважливим і працьовитим.

Георгій — давньогрецьке коріння, перекладається як "землероб". В дитинстві емоційний. В дорослому віці стає раціональним, цілеспрямованим і доброзичливим.

Дмитро — давньогрецьке ім'я, тлумачиться як "присвячений Деметрі". В дитинстві вольовий. В дорослому віці стає комунікабельним, життєлюбним, з почуттям гумору.

Іван — давньоіудейське походження, означає "милість Божа". В дитинстві добрий. В дорослому віці стає працьовитим, неквапливим.

Максим — з латині можна перекласти як "величний". В дитинстві чуйний. В дорослому віці стає доброзичливим, впевненим у собі, категоричним.

Микола — давньогрецьке ім'я, тлумачиться як "переможець народів". В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає потайливим, нікому нічого не розповідає про своє життя.

Степан — давньогрецьке походження, означає "вінець". В дитинстві веселий. В дорослому віці стає привабливим і серйозним, працьовитим.

Ганна — давньоєврейське ім'я, перекладається як "добра воля". В дитинстві спокійна, добра. В дорослому віці працьовита, посидюча, любить допомагати.

День ангела 28 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 28 жовтня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю з днем ангела! Нехай святий покровитель завжди буде поруч, оберігаючи тебе і направляючи на правильний шлях. Бажаю тобі міцного здоров'я, радості та безмежної любові.

***

З днем ангела! Нехай цей день принесе тобі світло, тепло і гармонію. Бажаю тобі здійснення всіх мрій, успіху в усіх починаннях і багато щасливих моментів.

***

З днем ангела тебе! Нехай святий покровитель завжди оберігає тебе від усіх негараздів і дарує натхнення. Бажаю тобі здоров'я, щастя і гарного настрою щодня.

***

Вітаю тебе з цим святом! Нехай святий дарує тобі мудрість, силу та натхнення на кожному кроці. Бажаю тобі миру, добробуту і незабутніх моментів.

***

З днем ангела! Нехай твоє життя буде наповнене любов'ю та радістю. Бажаю тобі міцного здоров'я, вірних друзів і яскравих емоцій.

Читайте також: