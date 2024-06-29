День ангела 29 червня: кого та як вітати з іменинами

29 червня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 29 червня

29 червня 2024 року привітайте з іменинами Павла, Петра.

Павло — давньогрецьке ім'я, перекладається як "молодший". В дитинстві відрізняється внутрішньою мотивацією. В дорослому віці стає потайним і неговірким.

Петро — з давньогрецької означає "скеля". В дитинстві ніжний і добрий. В дорослому віці дуже бажає, щоб ним захоплювалися, а тому намагається зробити все для цього.

День ангела 29 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 29 червня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

З Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди охороняє тебе від негараздів, дарує сили та впевненість. Бажаю тобі яскравих і незабутніх моментів у житті, здоров'я і успіхів у всіх починаннях.

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З Днем Ангела! Нехай твоє життя буде сповнене світлом, добром і любов'ю. Нехай Ангел-охоронець завжди буде поруч, захищає від негараздів і допомагає втілювати всі твої задуми.

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З Днем Ангела! Від щирого серця бажаю тобі Божого благословення, міцного здоров'я та невичерпного щастя. Нехай твій небесний захисник оберігає тебе від усіх бід і направляє на шлях досягнення всіх цілей.

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Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, допомагає у всіх справах і направляє на шлях добрих справ. Щастя, здоров'я і гармонії тобі!

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Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний захисник завжди буде поруч, дарує сили, натхнення і впевненість у кожному твоєму кроці. Бажаю тобі багато радості, щасливих моментів і великих досягнень!

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