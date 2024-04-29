День ангела 29 квітня: кого та як вітати з іменинами

29 квітня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 29 квітня

29 квітня 2024 року привітайте з іменинами Арсенія, Артема, Богдана, Василя.

Арсеній — має грецьке походження і означає "зрілий". В дитинстві хлопчик може проявляти певний егоїзм. Проте в дорослому віці стає розважливим і наполегливим.

Артем — походить від давньогрецького імені, яке перекладається як "неушкоджений". В дитинстві активний та веселий. Може проявляти лідерські риси характеру. В дорослому віці стає хоробрим чоловіком.

Богдан — ім'я слов'янського походження, що означає "Богом даний". В дитинстві дуже здібний і розумний. В дорослому віці стає сильним і сміливим чоловіком.

Василь — давньогрецьке ім'я, яке перекладається як "цар". Від дитинства хлопчик вміє критично мислити, з легкістю вирішує проблеми. В дорослому віці часто прислухається до думок інших людей.

День ангела 29 квітня — душевні привітання в прозі

День ангела 29 квітня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе від усіх негараздів і наповнює твоє життя світлом та радістю.

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З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-хранитель завжди був поруч, дарував тобі мудрість і силу, і щоб кожен твій день був благословенний.

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Нехай день ангела принесе тобі мир і гармонію, а твій ангел завжди веде тебе шляхом щастя. Вітаю!

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Сьогодні твій день ангела, і я хочу побажати тобі безмежної любові, натхнення та захисту від твого небесного покровителя.

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Вітаю з днем ангела! Нехай цей день буде сповнений чудес, а твій ангел-охоронець завжди дарує тобі віру в краще.

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