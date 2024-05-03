День ангела 3 травня: кого та як вітати з іменинами

3 травня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 3 травня

3 травня 2024 року привітайте з іменинами Миколу, Павла, Петра, Тимофія, Уляну, Юліану.

Микола — має походження зі Стародавньої Греції і означає "переможець народів". В дитинстві хлопчик спокійний і непохитний. В дорослому віці стає дуже самостійною людиною.

Павло — утворилося від латинського слова, що означає "молодший". В дитинстві хлопчик досить ввічливий, спокійний. В дорослому віці стає щирим та комунікабельний.

Петро — давньогрецьке ім'я, яке перекладається як "скеля". В дитинстві радісний та дещо імпульсивний. В дорослому віці стає гордим та незалежним.

Тимофій — з грецької мови означає "почитати Бога". В дитинстві слухняний і врівноважений. В дорослому віці стає дещо вразливий, може переживати з будь-якого приводу.

Уляна — походження імені латинське, воно означає "щастя". Вже від дитинства у дівчинки добре розвинене відчуття прекрасного. В дорослому віці вона стає товариською і відкритою.

Юліана — латинське ім'я, яке перекладається як "посланниця Юпітера". Від дитинства відрізняється непосидючістю. В дорослому віці стає досить успішною завдяки тому, що прислухається лише до себе.

День ангела 3 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 3 травня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій покровитель оберігає тебе від усіх негараздів і наповнює твоє життя світлом та радістю.

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З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-хранитель завжди був поруч, дарував тобі мудрість і силу, і щоб кожен день був благословенний.

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Нехай у цей особливий день твій ангел надихає тебе на добрі вчинки і веде тебе шляхом щастя. Вітаю з днем ангела!

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Сьогодні твій день ангела, і я хочу побажати тобі безмежної радості, гармонії та любові. Нехай ангели завжди будуть твоїми вірними супутниками.

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Вітаю з днем ангела! Нехай цей день принесе тобі легкість, натхнення і велику кількість щасливих моментів, які будуть охоронятися твоїм небесним покровителем.

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