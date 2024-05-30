День ангела 30 травня: кого та як вітати з іменинами

30 травня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 30 травня

30 травня 2024 року привітайте з іменинами Василя та Якова.

Василь — давньогрецьке ім'я, яке означає "цар". В дитинстві спокійний, чим дуже сильно відрізняється від більш активних однолітків. В дорослому віці стає приємним у спілкуванні, доброзичливим.

Яків — має давньоєврейське коріння, перекладається як "другий за народженням". В дитинстві розважливий і практичний. В дорослому віці стає справжнім життєлюбом, який з легкістю заводить нових друзів.

День ангела 30 травня — душевні привітання в прозі і віршах

День ангела 30 травня — душевні привітання в прозі і віршах / Фото: Pexels

З днем ангела тебе! Цей день - нагадування про те, що поруч завжди є невидима опіка і підтримка. Бажаю, щоб твій ангел завжди надихав тебе на добрі вчинки, дарував надію у скрутні часи і наповнював твоє життя світлом і радістю.

***

Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти проміння золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

(привітання з сайту ОГО)

***

Сьогодні особливий день - твій день ангела, і я хочу побажати тобі, щоб кожен момент був наповнений любов’ю та щастям. Нехай твій покровитель веде тебе шляхами успіху і благополуччя, а твоє серце завжди залишається відкритим для нових звершень.

***

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже Вас від біди повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня з Вами буде.

(привітання з сайту ОГО)

***

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай цей день принесе тобі радість і світло, якими ти щедро ділишся з усіма навколо. Нехай твій ангел-хранитель завжди оберігає тебе від усіх негараздів і наповнює твоє життя миром та гармонією.

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