День ангела 30 травня: кого та як вітати з іменинами

30 травня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 30 травня
30 травня 2024 року привітайте з іменинами Василя та Якова.
Василь — давньогрецьке ім'я, яке означає "цар". В дитинстві спокійний, чим дуже сильно відрізняється від більш активних однолітків. В дорослому віці стає приємним у спілкуванні, доброзичливим.
Яків — має давньоєврейське коріння, перекладається як "другий за народженням". В дитинстві розважливий і практичний. В дорослому віці стає справжнім життєлюбом, який з легкістю заводить нових друзів.
День ангела 30 травня — душевні привітання в прозі і віршах
З днем ангела тебе! Цей день - нагадування про те, що поруч завжди є невидима опіка і підтримка. Бажаю, щоб твій ангел завжди надихав тебе на добрі вчинки, дарував надію у скрутні часи і наповнював твоє життя світлом і радістю.
***
Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!
(привітання з сайту ОГО)
***
Сьогодні особливий день - твій день ангела, і я хочу побажати тобі, щоб кожен момент був наповнений любов’ю та щастям. Нехай твій покровитель веде тебе шляхами успіху і благополуччя, а твоє серце завжди залишається відкритим для нових звершень.
***
Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде.
(привітання з сайту ОГО)
***
Вітаю тебе з днем ангела! Нехай цей день принесе тобі радість і світло, якими ти щедро ділишся з усіма навколо. Нехай твій ангел-хранитель завжди оберігає тебе від усіх негараздів і наповнює твоє життя миром та гармонією.
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