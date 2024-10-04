День ангела 4 жовтня: кого та як вітати з іменинами

4 жовтня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 4 жовтня

4 жовтня 2024 року привітайте з іменинами Василя, Володимира, Дмитра, Михайла, Миколу, Павла, Петра, Степана, Вероніку.

Василь — давньогрецьке ім'я, означає "цар". В дитинстві замкнутий. В дорослому віці стає легким у спілкуванні, намагається не виділятися з натовпу.

Володимир — старонімецьке коріння, перекладається як "славний володар". В дитинстві енергійний. В дорослому віці стає відповідальним, на нього можна покластися.

Дмитро — давньогрецьке походження, тлумачиться як "присвячений Деметрі". В дитинстві комунікабельний. В дорослому віці стає добродушним і дружелюбним.

Михайло — давньоєврейське ім'я, означає "хто як Бог". В дитинстві товариський. В дорослому віці стає відповідальним, не схильний до критики чи глузування.

Микола — давньогрецьке коріння, перекладається як "переможець народів". В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає справжнім консерватором, гордовитий.

Павло — тлумачиться з латині як "молодший". В дитинстві здатний до співчуття. В дорослому віці стає чуйним, ніколи не йде напролом, а спочатку оцінює ситуацію.

Петро — давньогрецьке ім'я, означає "скеля". В дитинстві непоганий організатор. В дорослому віці стає сильним характером, вольовим, не вміє подавляти свої емоції.

Степан — давньогрецьке походження, переклалається як "вінець". В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає впевненим у собі, не вміє плести інтриги.

Вероніка — тлумачиться з давньоєгипетського як "та, що приносить перемогу". В дитинстві позитивна. В дорослому віці стає працьовитою, але часто похмура.

День ангела 4 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 4 жовтня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, оберігав тебе від усіх негараздів і дарував лише радість та щастя. Нехай кожен день буде наповнений світлом, любов’ю та гармонією.

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З Днем ангела! Нехай твій ангел завжди веде тебе правильним шляхом, допомагає здійснювати мрії та досягати цілей. Бажаю тобі міцного здоров’я, безмежного щастя та успіхів у всіх починаннях.

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Вітаю з Днем ангела! Нехай цей день принесе тобі багато радості, тепла та любові. Бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч, підтримував у важкі моменти та дарував натхнення для нових звершень.

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З Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був на сторожі твого щастя, здоров’я та благополуччя. Нехай кожен день буде наповнений радістю, а всі мрії збуваються.

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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел завжди оберігає тебе від усіх негараздів, дарує мир та спокій. Бажаю тобі багато щасливих моментів, любові та гармонії у житті.

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