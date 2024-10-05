День ангела 5 жовтня: кого та як вітати з іменинами

5 жовтня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 5 жовтня

5 жовтня 2024 року привітайте з іменинами Григорія, Дем'яна, Дениса, Макара, Матвія, Олександру.

Григорій — давньогрецьке ім'я, означає "пильний". В дитинстві дуже чутливий. В дорослому віці стає всебічно розвиненою особистітю, не вміє відмовляти людям.

Дем'ян — латинське коріння, означає "покірний". В дитинстві ніжний і красномовний. В дорослому віці стає мрійливим, розважливим, щирим і тактовним.

Денис — давньогрецьке походження, тлумачиться як "присвячений Діонісу". В дитинстві привітний. В дорослому віці стає яскравим і експресивним.

Макар — давньогрецьке ім'я, означає "благословенний". В дитинстві відкритий і акуратний. В дорослому віці стає нестриманим, непередбачуваним у стосунках.

Матвій — давньоєврейське коріння, перекладається як "чоловік Божий". В дитинстві відрізняється врівноваженим характером. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Олександра — давньогрецьке походження, тлумачиться як "захисниця". В дитинстві рішуча. В дорослому віці стає впевненою в своїх силах, любить ризикувати.

День ангела 5 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 5 жовтня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігаючи тебе від усіх негараздів. Бажаю тобі міцного здоров’я, щастя та успіхів у всіх починаннях.

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Вітаю з Днем ангела! Нехай цей день принесе тобі багато радості та тепла. Бажаю, щоб твій ангел завжди допомагав тобі у важкі моменти та дарував натхнення для нових звершень.

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Вітаю з твоїм святом! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, підтримуючи тебе у всіх життєвих ситуаціях. Бажаю тобі безмежного щастя, любові та гармонії.

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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел завжди оберігає тебе та дарує мир і спокій. Бажаю тобі здійснення всіх мрій та успіхів у всіх починаннях.

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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел завжди буде поруч, допомагаючи тобі у всіх справах. Бажаю тобі радості, здоров’я та добробуту.

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